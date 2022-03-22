Военные взяли под охрану топливные станции на Шри-Ланке на фоне нехватки топлива

Военнослужащие выведены на охрану топливных станций на Шри-Ланке после того, как на некоторых из них возникли потасовки из-за дефицита топлива, сообщает во вторник информационный портал Channel News Asia.
"По заявлению властей, солдаты были задействованы после того, как накануне обозленные толпы людей заблокировали оживленную улицу в Коломбо и создали пробку на несколько часов из-за того, что они не смогли купить топливо", - передает Channel News Asia.
В одной из очередей в споре за место один водитель убил мотоциклиста, еще трое пожилых людей скончались, поскольку стояли в очередях за топливом с субботы, отмечает портал.
Ранее сообщалось, что на Шри-Ланке из-за нехватки писчей бумаги и чернил пришлось отменить школьные экзамены.
Сейчас страна переживает самый глубокий экономический кризис с 1948 года, когда страна обрела независимость от Великобритании.
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