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Дальнее зарубежье 22.03.2022 12:01

Военные взяли под охрану топливные станции на Шри-Ланке на фоне нехватки топлива

Военнослужащие выведены на охрану топливных станций на Шри-Ланке после того, как на некоторых из них возникли потасовки из-за дефицита топлива, сообщает во вторник информационный портал Channel News Asia.

"По заявлению властей, солдаты были задействованы после того, как накануне обозленные толпы людей заблокировали оживленную улицу в Коломбо и создали пробку на несколько часов из-за того, что они не смогли купить топливо", - передает Channel News Asia.

В одной из очередей в споре за место один водитель убил мотоциклиста, еще трое пожилых людей скончались, поскольку стояли в очередях за топливом с субботы, отмечает портал.

Ранее сообщалось, что на Шри-Ланке из-за нехватки писчей бумаги и чернил пришлось отменить школьные экзамены.

Сейчас страна переживает самый глубокий экономический кризис с 1948 года, когда страна обрела независимость от Великобритании.

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Тэги: ШРИ/ЛАНКА, ТОПЛИВО, ДЕФИЦИТ, ВОЙСКА

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Вся информация, размещенная на данном веб-сайте, предназначена только для персонального использования и подлежит дальнейшему распространению в какой-либо форме только с разрешения агентства «Интерфакс-Азербайджан».

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