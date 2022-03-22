Зерновые продолжают дорожать на опасениях за поставки, соя на двухнедельном пике

Фьючерсы на различные зерновые культуры продолжают дорожать во вторник на опасениях сокращения предложения, цены на соя-бобы превысили $17 за бушель впервые за две недели.
Фьючерсы на пшеницу на бирже в Чикаго в ходе торгов во вторник росли на 2,4%, до $11,4650 за бушель, после скачка на 5,2% в понедельник. Контракт на соя-бобы вырос в цене на 1,3% -до $17,1275 за бушель, кукуруза подорожала на 0,4%.
В центре внимания трейдеров остается ситуация в Украине, поскольку Россия и Украина являются крупными производителями и экспортерами зерновых, пишет агентство Bloomberg. Цены, вероятно, останутся на высоких уровнях, поскольку надежд на скорое окончание конфликта мало, отметил аналитик Commonwealth Bank of Australia Тобин Гори.
Ведущие импортеры пшеницы ищут альтернативные пути поставок, что поддерживает цены. В частности, Индия ведет переговоры о поставках с Египтом, а также с Китаем и Турцией.
Кроме того, рынок следит за новостями о забастовке сотрудников Canadian Pacific Railway Ltd., одного из крупнейших железнодорожных операторов Канады, которая также может сказаться на поставках, если проблему не удастся быстро решить.
Тем временем соя реагирует на слабый прогноз урожая этой культуры в Южной Америке из-за засухи.
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