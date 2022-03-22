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ТЭК 22.03.2022 13:05

Wintershall Dea и OMV не могут получить рекордные 42 млрд руб. доходов от Южно-Русского месторождения за 2021г

Иностранные партнеры "Газпрома" по разработке Южно-Русского газового месторождения - германская Wintershall Dea и австрийская OMV - пока не смогут получить доходы от проекта по итогам работы в 2021 году (после введения против России западных санкций и ответной с российской стороны заморозки платежей нерезидентам).

Финансовая модель разработки месторождения включает недропользователя месторождения ОАО "Севернефтегазпром", который распределяет всю свою прибыль акционерам (40% "Газпрому", 25% Wintershall Dea и 25% OMV), а также трейдеров - АО "Газпром ЮРГМ Трейдинг" и АО "Газпром ЮРГМ Девелопмент" - они покупают газ у СНГП и продают с наценкой "Газпрому", 100% прибыли распределяют иностранным владельцам.

Исходя из этой пропорции, по итогам минувшего года иностранным партнерам полагается 41,298 млрд рублей доходов, в том числе Wintershall Dea - 23,286 млрд рублей и OMV - 18,012 млрд рублей. В 2021 году (по итогам 2020 года) совместные предприятия выплатили иностранным партнерам 14,785 млрд рублей, в 2020 году (по итогам 2019 года) - 20,47 млрд рублей.

Южно-Русское месторождение введено в эксплуатацию в 2007 году, в 2009-м вышло на проектную мощность 25 млрд куб. м газа в год.

После начала событий в Украине и массового пересмотра иностранными компаниями стратегий в отношении в отношении проектов в РФ Wintershall Dea сообщила, что продолжит участие в Южно-Русском месторождении, так как этот "проект производит природный газ для энергоснабжения Европы", а OMV заявила, что проведет стратегический анализ своего участия, в том числе возможности продажи или выхода.

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Тэги: РОССИЯ, ГАЗПРОМ, WINTERSHALLDEA, OMV


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