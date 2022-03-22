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Финансы 22.03.2022 13:22

BNP Paribas не будет осуществлять новые операции в России

Французский банк BNP Paribas SA не будет осуществлять новые операции в России, присоединившись к растущему списку европейских компаний, стремящихся сократить присутствие в стране.

"В первую очередь, BNP Paribas решил приостановить новое финансирование, а во вторую - прекратить деловые операции в Российской Федерации", - говорится в сообщении. В сообщении банка говорится, что он уведомил корпоративных клиентов о том, что его российское подразделение не сможет обрабатывать их транзакции с конца марта.

В нем также отмечается, что BNP Paribas постепенно сокращал присутствие в России в течение последних нескольких лет и к текущему моменту оно было ограниченным.

Акции BNP Paribas в ходе торгов в Париже во вторник дорожают на 1,1%.

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Тэги: РОССИЯ, ФРАНЦИЯ, БАНК, ОПЕРАЦИИ


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