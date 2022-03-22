Алиев пригласил пакистанские компании принять участие в восстановлении Карабаха

Президент Азербайджана Ильхам Алиев поздравил премьер-министра Пакистана Имран Хана в связи Днем Пакистана, сообщает сайт главы государства.

«Азербайджанский народ всегда ценил принципиальную позицию Пакистана, политическую и моральную поддержку справедливо делу в ходе Отечественной войны. Мы также хотели бы, чтобы пакистанские компании участвовали в широкомасштабных работах по реконструкции и восстановлению на освобожденных территориях», - отмечается в письме.

Алиев подчеркнул, что есть благоприятные условия для расширения азербайджано-пакистанского сотрудничества в экономической, торговой, энергетической, транспортной, туристической, образовательной и военно-технической сферах.

«Уверен, что, используя эти возможности, совместными усилиями наши межгосударственные отношения, двустороннее и многостороннее плодотворное сотрудничество будут и впредь успешно укрепляться.

В этот знаменательный день желаю Вам крепкого здоровья, счастья, успехов в работе, а братскому народу Пакистана мира и процветания», - отмечается в послании.

Б.Рустамбеков