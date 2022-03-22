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СНГ 22.03.2022 14:17

Послу РФ в Токио заявлен протест после решения Москвы прекратить переговоры по мирному договору

Посла РФ в Токио Михаила Галузина во вторник вызвали в МИД Японии в связи с решением России прекратить с Японией переговоры о заключении мирного договора, сообщила газета "Асахи".

Протест послу был передан заместителем главы МИД Японии Такэо Мори.

"Для нашей страны было естественным в координации с США, ЕС и прочим международным сообществом ввести мощные санкции... эту ситуацию вызвала именно Россия", - сказал при этом Такэо Мори.

В понедельник МИД РФ выступил с заявлением об ответных мерах на решения правительства Японии в отношении санкций.

В частности, на Смоленской площади сообщили, что Россия не намерена продолжать переговоры с Японией по мирному договору "ввиду невозможности обсуждать подписание основополагающего документа о двусторонних отношениях с государством, занимающим откровенно недружественные позиции и стремящимся нанести ущерб интересам нашей страны".

Кроме того, принято решение о прекращении безвизовых поездок японских граждан на основе соглашений о безвизовых обменах между южными Курильскими островами РФ и Японией от 1991 года и о максимально облегченных посещениях бывшими японскими жителями южных Курил мест своего прежнего проживания от 1999 года.

Также Москва объявила о выходе из диалога с Японией о налаживании совместной хозяйственной деятельности на южных Курилах.

Эти решения РФ подверг критике премьер-министр Японии Фумио Кисида. "Действия России крайне неразумны и абсолютно неприемлемы. (...) Мы решительно протестуем", - цитировали местные СМИ слова премьера на заседании верхней палаты парламента.

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Тэги: ЯПОНИЯ, РОССИЯ, ПОСОЛ, ВЫЗОВ


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