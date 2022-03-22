Израильский производитель антенн MTI Wireless Edge вышел из бизнеса в РФ

Израильская MTI Wireless Edge Ltd, специализирующаяся на производстве антенн и антенных систем, вышла из российского бизнеса, говорится в сообщении группы, опубликованном на сайте на Лондонской фондовой биржи.
Свою долю в российской бизнес-единице MTI Wireless Edge продала генеральному менеджеру, отвечающему за операции в РФ, уточняется в сообщении.
На сайте группы указано, что в России MTI Wireless Edge работает через дистрибутора RFID-оборудования Detem, а также через ООО "Эм Ти Ай Саммит СПБ".
По данным ЕГРЮЛ, это ООО на 99,9% принадлежит израильской MTI Summit Electronics Ltd., еще 0,1% - гендиректору ООО Джонатану Кохену.
MTI Wireless Edge основана в 1972 году, разрабатывает и производит антенны в диапазонах от 100 кГц до 90 ГГц для коммерческого и оборонного рынков.
На долю российского офиса MTI приходилось 6% консолидированной выручки и около 5% чистой прибыли группы за 2021 год. В отчете MTI Wireless Edge за 2021 год указано, что выручка группы в прошлом году выросла на 6% - до $43,2 млн, чистая прибыль составила $3,7 млн.
Баку и Москва обсудили оперативную обстановку в Карабахе, где временно дислоцированы российские миротворцы
Обсуждены перспективы развития военного сотрудничества между Азербайджаном и Пакистаном
Алиев пригласил пакистанские компании принять участие в восстановлении Карабаха
Почти 80 самолетов российских авиакомпаний были арестованы за рубежом - Минтранс РФ
Цены на нефть перешли к снижению после резкого подъема накануне
Зеленский предупреждает о возможности срыва сельхозпоставок с Украины
Число выявленных случаев заражения COVID-19 в мире превысило 472,1 млн
В Азербайджане суточный спад случаев COVID-19
На юге Китая потерпел крушение пассажирский самолет, на борту находились 133 человека
Алиев принял участие в открытии в Суговушане воинской части и первого УТС по гребле
Утверждено положение о временном реестре построек на освобожденных территориях Азербайджана
ЦТСП направит 3,5 млн манатов на строительство и восстановление домов в Гяндже, пострадавших осенью 2020г в период войны с Арменией
Гюнай Джалилова: В 2021 году Yelo Bank достиг большего, чем планировал
Узбекистан открыт к диалогу с Азербайджаном в сфере энергетики
«63% выданных Yelo Bank кредитов направлены на поддержку бизнеса»
NEQSOL Holding перечислил в Фонд “YAŞAT” 500 тысяч манатов по случаю праздника Новруз
Состоялись выборы членов правления Caspian Energy Club
Выпускники Школы Банкиров Розничного Сектора приступили к работе в AccessBank
ГНС Азербайджана организует форум, посвященный налоговым реформам
В Узбекистане пройдет международный инвестиционный форум
В Посольстве Узбекистана в городе Баку сформирован избирательный участок
Слышали звон, да не знают, где он: как депутаты Европарламента угодили в армянскую ловушку
Добыча газа в Азербайджане к 2026г приблизится к 50 млрд кубометров