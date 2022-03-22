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СНГ 22.03.2022 14:38

Израильский производитель антенн MTI Wireless Edge вышел из бизнеса в РФ

Израильская MTI Wireless Edge Ltd, специализирующаяся на производстве антенн и антенных систем, вышла из российского бизнеса, говорится в сообщении группы, опубликованном на сайте на Лондонской фондовой биржи.

Свою долю в российской бизнес-единице MTI Wireless Edge продала генеральному менеджеру, отвечающему за операции в РФ, уточняется в сообщении.

На сайте группы указано, что в России MTI Wireless Edge работает через дистрибутора RFID-оборудования Detem, а также через ООО "Эм Ти Ай Саммит СПБ".

По данным ЕГРЮЛ, это ООО на 99,9% принадлежит израильской MTI Summit Electronics Ltd., еще 0,1% - гендиректору ООО Джонатану Кохену.

MTI Wireless Edge основана в 1972 году, разрабатывает и производит антенны в диапазонах от 100 кГц до 90 ГГц для коммерческого и оборонного рынков.

На долю российского офиса MTI приходилось 6% консолидированной выручки и около 5% чистой прибыли группы за 2021 год. В отчете MTI Wireless Edge за 2021 год указано, что выручка группы в прошлом году выросла на 6% - до $43,2 млн, чистая прибыль составила $3,7 млн.

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Тэги: РОССИЯ, ИЗРАИЛЬ, АКТИВ, ПРОДАЖА


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