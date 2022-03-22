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Оборона 22.03.2022 14:45

Обсуждены перспективы развития военного сотрудничества между Азербайджаном и Пакистаном

Министр обороны Азербайджана генерал-полковник Закир Гасанов, находящийся с официальным визитом в Пакистане, встретился с председателем Объединенного комитета начальников штабов Пакистана генералом Надимом Разой.

«На встрече была особо подчеркнута значимость расширения взаимодействия между видами войск армий двух стран, организации взаимных визитов и дальнейшего развития сотрудничества», - сообщает министерство обороны Азербайджана.

Стороны также обсудили военное, военно-техническое сотрудничество между Азербайджаном и Пакистаном, вопросы военного образования, борьбу с терроризмом и другие вопросы безопасности.

Б.Рустамбеков

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Тэги: ПАКИСТАН, МИНОБОРОНЫ


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