Обсуждены перспективы развития военного сотрудничества между Азербайджаном и Пакистаном

Министр обороны Азербайджана генерал-полковник Закир Гасанов, находящийся с официальным визитом в Пакистане, встретился с председателем Объединенного комитета начальников штабов Пакистана генералом Надимом Разой. «На встрече была особо подчеркнута значимость расширения взаимодействия между видами войск армий двух стран, организации взаимных визитов и дальнейшего развития сотрудничества», - сообщает министерство обороны Азербайджана. Стороны также обсудили военное, военно-техническое сотрудничество между Азербайджаном и Пакистаном, вопросы военного образования, борьбу с терроризмом и другие вопросы безопасности. Б.Рустамбеков

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