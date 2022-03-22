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АПК 22.03.2022 15:05

Зеленский предупреждает о возможности срыва сельхозпоставок с Украины

Украинский президент Владимир Зеленский предупредил об опасности нехватки продовольствия в различных странах из-за ситуации на Украине, являющейся крупным экспортером сельхозпродукции.

"Украина всегда была одним из самых крупных экспортеров продовольствия", - сказал Зеленский, выступая по видеосвязи перед парламентариями Италии.

Между тем, по его словам, нынешняя обстановка на Украине мешает посевной, приводит к уничтожению баз с топливом. "Мы не знаем, какой урожай у нас будет и сможем ли мы экспортировать, когда заблокированы и заминированы наши порты", - сказал он.

Президент Украины уточнил, что речь идет о срыве поставок кукурузы, растительного масла и других товаров, "жизненно необходимых, в том числе, для ваших соседей через море".

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Тэги: УКРАИНА, ПРОДОВОЛЬСТВИЕ, ЭКСПОРТ, ЗЕЛЕНСКИЙ


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Вся информация, размещенная на данном веб-сайте, предназначена только для персонального использования и подлежит дальнейшему распространению в какой-либо форме только с разрешения агентства «Интерфакс-Азербайджан».

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