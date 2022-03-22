Зеленский предупреждает о возможности срыва сельхозпоставок с Украины

Украинский президент Владимир Зеленский предупредил об опасности нехватки продовольствия в различных странах из-за ситуации на Украине, являющейся крупным экспортером сельхозпродукции.
"Украина всегда была одним из самых крупных экспортеров продовольствия", - сказал Зеленский, выступая по видеосвязи перед парламентариями Италии.
Между тем, по его словам, нынешняя обстановка на Украине мешает посевной, приводит к уничтожению баз с топливом. "Мы не знаем, какой урожай у нас будет и сможем ли мы экспортировать, когда заблокированы и заминированы наши порты", - сказал он.
Президент Украины уточнил, что речь идет о срыве поставок кукурузы, растительного масла и других товаров, "жизненно необходимых, в том числе, для ваших соседей через море".
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