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ТЭК 22.03.2022 15:20

Цены на нефть перешли к снижению после резкого подъема накануне

Нефтяные котировки перешли к снижению в ходе торгов во вторник днем после резкого подъема накануне.

Стоимость майских фьючерсов на сорт Brent на лондонской бирже ICE Futures во вторник составляет $115,05 за баррель, что на $0,57 (0,49%) ниже цены на закрытие предыдущей сессии.

Фьючерсы на WTI на май на электронных торгах Нью-йоркской товарной биржи (NYMEX) к этому времени подешевели до $109,1 за баррель, что на $0,87 (0,79%) меньше итогового значения предыдущей сессии.

По итогам предыдущей сессии цены на нефть поднялись более чем на 7%, до максимумов за две недели на фоне сообщений о том, что Евросоюз ведет обсуждения о запрете импорта российских энергоресурсов.

Несмотря на то, что прибалтийские страны высказали полную поддержку отказу от поставок нефти и газа из РФ, Германия и Италия отнеслись к этой возможности скептически, пишет Trading Economics. Для ЕС пойти на такой шаг довольно сложно, учитывая его зависимость от энергоресурсов из России. Около 30% импорта нефти в ЕС приходится на РФ, напоминает аналитик Commerzbank Карстен Фритч. "Что касается бензина, то на российскую нефть приходится ни много ни мало 80% поставок в Евросоюз", - добавил эксперт.

Понижательное давление на рынок нефти также оказывает дорожающий доллар. Росту американской валюты способствовали заявления главы ФРС США Джерома Пауэлла о готовности проводить более жесткую, чем ожидалось ранее, денежно-кредитную политику в условиях максимальной за 40 лет инфляции.

Подорожание доллара приводит к тому, что трейдерам на нефтяном рынке, пользующимся другими валютами, становится невыгодно заключать сделки.

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Тэги: МИР, НЕФТЬ, ЦЕНА, ДЕНЬ


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Вся информация, размещенная на данном веб-сайте, предназначена только для персонального использования и подлежит дальнейшему распространению в какой-либо форме только с разрешения агентства «Интерфакс-Азербайджан».

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