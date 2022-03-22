Размещение КНР военной объектов на островах Южно-Китайского моря не нарушает международное право - МИД Китая

Развертывание Китаем военной инфраструктуры на построенных им искусственных островах в Южно-Китайском море соответствует положениям международного права, заявил во вторник на брифинге представитель МИД КНР Ван Вэньбинь.

"(Размещение - ИФ) необходимых оборонительных сооружений на собственной территории - право, данное каждой суверенной нации, и оно согласуется с международным правом, что находится вне всякой критики", - приводит его слова агентство Associated Press (AP).

При этом он обвинил военных США, действующих в регионе, в угрозе суверенитету и безопасности прибрежных государств и в уроне безопасности морских путей в Южно-Китайском море.

Ранее глава Индо-Тихоокеанского командования ВС США адмирал Джон Акуилино заявил в интервью AP, что КНР завершила милитаризацию не менее трех из построенных им искусственных островов в Южно-Китайском море

Он утверждал, что на островах появились ракетные арсеналы, ангары для самолетов, радары, что Китай развернул в районе зенитные и противокорабельные ракеты, лазерную аппаратуру и устройства создания помех. Адмирал пояснял, что любой из военных и гражданских самолетов, который будет пролетать над спорной акваторией Южно-Китайского моря, окажется в зоне досягаемости китайских ракет.

Китай и члены АСЕАН - Филиппины, Малайзия, Бруней, Вьетнам - ведут территориальный спор вокруг архипелага Наньша (английское название - Спратли) в Южно-Китайском море. Китай превратил ряд рифов и атоллов в как минимум семь искусственных островов, построил взлетно-посадочные полосы и другие военные объекты. США обвиняют Пекин в том, что Китай создал на спорных островах военные базы, и это является нарушением международных законов.

AP отмечает, что Китай считает своей территорией фактически почти все Южно-Китайское море, где наличествуют рыбные и минеральные ресурсы, и где проходят торговые потоки с ежегодным оборотом в триллионы долларов. Пекин также отверг выводы арбитража ООН, который по Конвенции ООН по морскому праву признавал недействительными притязания КНР.