Японии нужно понять, являются ли нефтегазовые проекты "Сахалин-1" и "Сахалин-2" просто коммерческими в отношениях с РФ, или же они представляют значимость для национальных интересов, заявил премьер Фумио Кисида.

"Нужно установить, являются ли в отношениях с Россией различные проекты, начиная с "Сахалина-1" и "Сахалина-2", просто бизнесом, или они (соответствуют - ИФ) интересам нашей страны ", - приводит во вторник слова Кисиды издание "Санкэй".

"Сотрудничать с Россией в обычном бизнесе невозможно, но важная задача - это защита интересов Японии в энергетике и т.д.", - отметил премьер.

Он также заявил, что политика Токио в отношениях с Москвой остается неизменной - решение территориальной проблемы и заключение мирного договора. Однако, добавил Кисида, ему пока нечего сообщить по ситуации с мирным договором. Политик добавил, что намерен поднимать этот вопрос в ходе встречи лидеров стран G7 24 марта.

Ранее Кисида заявлял, что Япония на фоне санкций против РФ принимает меры по обеспечению стабильного поступления энергоресурсов, и проект "Сахалин-2" играет здесь важную роль. Местные СМИ сообщали, что Mitsui & Co и Mitsubishi Corp, владеющие долями в проекте "Сахалин-2", заявили о продолжении работы и отсутствии планов выхода из проекта.

МИД РФ заявил накануне в ответ на решения правительства Японии в отношении санкций, что Москва не намерена продолжать переговоры с Токио по мирному договору "ввиду невозможности обсуждать подписание основополагающего документа о двусторонних отношениях с государством, занимающим откровенно недружественные позиции и стремящимся нанести ущерб интересам нашей страны".