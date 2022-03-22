Японии нужно понять, являются ли нефтегазовые проекты "Сахалин-1" и "Сахалин-2" просто коммерческими в отношениях с РФ, или же они представляют значимость для национальных интересов, заявил премьер Фумио Кисида.
"Нужно установить, являются ли в отношениях с Россией различные проекты, начиная с "Сахалина-1" и "Сахалина-2", просто бизнесом, или они (соответствуют - ИФ) интересам нашей страны ", - приводит во вторник слова Кисиды издание "Санкэй".
"Сотрудничать с Россией в обычном бизнесе невозможно, но важная задача - это защита интересов Японии в энергетике и т.д.", - отметил премьер.
Он также заявил, что политика Токио в отношениях с Москвой остается неизменной - решение территориальной проблемы и заключение мирного договора. Однако, добавил Кисида, ему пока нечего сообщить по ситуации с мирным договором. Политик добавил, что намерен поднимать этот вопрос в ходе встречи лидеров стран G7 24 марта.
Ранее Кисида заявлял, что Япония на фоне санкций против РФ принимает меры по обеспечению стабильного поступления энергоресурсов, и проект "Сахалин-2" играет здесь важную роль. Местные СМИ сообщали, что Mitsui & Co и Mitsubishi Corp, владеющие долями в проекте "Сахалин-2", заявили о продолжении работы и отсутствии планов выхода из проекта.
МИД РФ заявил накануне в ответ на решения правительства Японии в отношении санкций, что Москва не намерена продолжать переговоры с Токио по мирному договору "ввиду невозможности обсуждать подписание основополагающего документа о двусторонних отношениях с государством, занимающим откровенно недружественные позиции и стремящимся нанести ущерб интересам нашей страны".
Баку и Москва обсудили оперативную обстановку в Карабахе, где временно дислоцированы российские миротворцы
Обсуждены перспективы развития военного сотрудничества между Азербайджаном и Пакистаном
Алиев пригласил пакистанские компании принять участие в восстановлении Карабаха
Почти 80 самолетов российских авиакомпаний были арестованы за рубежом - Минтранс РФ
Цены на нефть перешли к снижению после резкого подъема накануне
Зеленский предупреждает о возможности срыва сельхозпоставок с Украины
Число выявленных случаев заражения COVID-19 в мире превысило 472,1 млн
В Азербайджане суточный спад случаев COVID-19
На юге Китая потерпел крушение пассажирский самолет, на борту находились 133 человека
Алиев принял участие в открытии в Суговушане воинской части и первого УТС по гребле
Утверждено положение о временном реестре построек на освобожденных территориях Азербайджана
ЦТСП направит 3,5 млн манатов на строительство и восстановление домов в Гяндже, пострадавших осенью 2020г в период войны с Арменией
Гюнай Джалилова: В 2021 году Yelo Bank достиг большего, чем планировал
Узбекистан открыт к диалогу с Азербайджаном в сфере энергетики
«63% выданных Yelo Bank кредитов направлены на поддержку бизнеса»
NEQSOL Holding перечислил в Фонд “YAŞAT” 500 тысяч манатов по случаю праздника Новруз
Состоялись выборы членов правления Caspian Energy Club
Выпускники Школы Банкиров Розничного Сектора приступили к работе в AccessBank
ГНС Азербайджана организует форум, посвященный налоговым реформам
В Узбекистане пройдет международный инвестиционный форум
В Посольстве Узбекистана в городе Баку сформирован избирательный участок
Слышали звон, да не знают, где он: как депутаты Европарламента угодили в армянскую ловушку
Добыча газа в Азербайджане к 2026г приблизится к 50 млрд кубометров