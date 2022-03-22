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Транспорт и связь 22.03.2022 16:22

Почти 80 самолетов российских авиакомпаний были арестованы за рубежом - Минтранс РФ

Почти 80 самолетов российских авиакомпаний были арестованы за рубежом из-за антироссийских санкций, сообщил глава Минтранса РФ Виталий Савельев.

"У нас всего самолетов в стране было (до санкций - ИФ) 1,367 тыс. Мы потеряли 78 машин, они были арестованы у нас при полетах", - сказал Савельев в ходе заседания комитета Совета Федерации по экономической политике. Лайнеры были арестованы, в том числе, в дружественных РФ странах - в Турции, Азербайджане, Армении, отметил он.

По словам Савельева, РФ пытается договориться с западными лизинговыми компаниями о выкупе самолетов, но те не идут на переговоры. В этих условиях РФ начала переводить авиапарк в российских реестр.

"Мы уже перевели (в российских реестр - ИФ) почти 800 машин, мы их страхуем в российских перестраховочных компаниях, при ЦБ которые есть - самолеты остаются. Мы ищем легальные пути договориться с лизингодателями и решить этот вопрос, но пока не удается. Там есть запрет и требование возврата, они не хотят вступать в переговоры по компенсации им оплаты и выкупа у них судов в собственность российскими авиакомпаниями", - сказал Савельев.

"Тем не менее, мы надежду не теряем, и мы их (самолеты - ИФ) не отдаем. Потому что отдать - означает оставить себя без авиации. Вы это понимаете, и поэтому такое решение правительство приняло", - добавил он.

В условиях арестов воздушных судов авиакомпании РФ продолжают летать за рубеж на 193 самолетах, сказал Савельев. Это 148 российских Superjet 100, один Ту-204, а также 44 Boeing и Airbus, которые находятся в собственности перевозчиков. Но на каком-то этапе этим самолетам понадобятся запчасти, признал министр. По его словам, власти ищут решение этого вопроса, на данный момент ориентируясь на опыт Ирана, который находится под санкциями много лет.

"Мы взяли за основу Иран. Иран находится под санкциями с 1995 года. У них сохранены 15 авиакомпаний, они их ремонтируют и обслуживают. К нам они летают два раза в неделю из Тегерана. И они умудрились купить в 2020 году 22 Airbus. Поэтому это была для нас основа - что и в условиях санкций можно искать решения", - сказал Савельев.

Евросоюз 26 февраля ввел санкции, которые запрещают поставки в Россию гражданских самолетов и запчастей, а также их техобслуживание и страхование. Кроме того, санкции обязали лизингодателей разорвать до конца марта действующие контракты с перевозчиками, тогда как большую часть их парков составляют иностранные Boeing и Airbus.

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Тэги: РОССИЯ, АВИАПЕРЕВОЗКИ, САМОЛЕТЫ, АРЕСТЫ


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