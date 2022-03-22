Баку и Москва обсудили оперативную обстановку в Карабахе, где временно дислоцированы российские миротворцы

Первый заместитель министра обороны-начальник Генерального штаба Азербайджанской Армии генерал-полковник Керим Велиев встретился с делегацией, возглавляемой заместителем Главнокомандующего Сухопутными войсками Российской Федерации по миротворческой деятельности генерал-полковником Алексеем Кимом.

«В ходе встречи обсуждены вопросы исполнения положений заявления, подписанного между президентами Азербайджана, России и премьер-министром Армении, а также оперативная обстановка на территории Азербайджана, где временно дислоцированы российские миротворцы», - сообщает министерство обороны.

В соответствии с пунктом 4 заявления от 10 ноября 2020 года стороны провели обстоятельный обмен мнениями по выводу незаконных армянских вооруженных группировок с территории Азербайджана и ряду других вопросов.

Б.Рустамбеков