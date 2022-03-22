Вход для подписчиков
Эта новость доступна только подписчикам.
Чтобы прочитать ее, войдите под своим аккаунтом или зарегистрируйтесь.
Логин
Пароль
Неверный логин или пароль
О нас
 
Вход для подписчиков
Главная
Политика


Экономика


Общество


Регионы страны


За рубежом


Эксклюзив


Пресс-релиз


Анонсы


Точка зрения



Руководство


Архив


Курсы валют

USD   1.7 EUR   1.8832 RUR   0.0165 GBR   2.2363 TRY   0.1155

Цена на нефть

17.03 $/bbl +/- WTI 102.98 +7.94 Brent 106.64 +8.62

Погода в Баку

  ночь день

Карабах 22.03.2022 16:10

Баку и Москва обсудили оперативную обстановку в Карабахе, где временно дислоцированы российские миротворцы

Первый заместитель министра обороны-начальник Генерального штаба Азербайджанской Армии генерал-полковник Керим Велиев встретился с делегацией, возглавляемой заместителем Главнокомандующего Сухопутными войсками Российской Федерации по миротворческой деятельности генерал-полковником Алексеем Кимом.

«В ходе встречи обсуждены вопросы исполнения положений заявления, подписанного между президентами Азербайджана, России и премьер-министром Армении, а также оперативная обстановка на территории Азербайджана, где временно дислоцированы российские миротворцы», - сообщает министерство обороны.

В соответствии с пунктом 4 заявления от 10 ноября 2020 года стороны провели обстоятельный обмен мнениями по выводу незаконных армянских вооруженных группировок с территории Азербайджана и ряду других вопросов.

Б.Рустамбеков

Вся информация, размещенная на данном веб-сайте, предназначена только для персонального использования и подлежит дальнейшему распространению в какой-либо форме только с разрешения агентства «Интерфакс-Азербайджан».
Версия для печати
Тэги: МИНОБОРОНЫ, МИРОТВОРЦЫ


Похожие новости


Гасанов обсудил с Волковым ситуацию в Карабахе Сто армянских военнослужащих отправились в Казахстан в составе миротворческих сил ОДКБ Министр обороны Азербайджана принял нового командующего российскими миротворцами в Карабахе Министр обороны Азербайджана встретился с новым командующим российских миротворцев в Карабахе Азербайджан призвал РМК в Карабахе положить конец размещению ВС Армении на этой территории - Минобороны Азербайджана Глава Минобороны Азербайджана обсудил с командующим миротворческого контингента РФ в Карабахе текущую обстановку

Экономика

Общество

Регионы страны

За рубежом

Эксклюзив

Пресс-релиз

Анонсы

Точка зрения

© Interfax-Azerbaijan
2006-2022
Контакты
Реклама на сайте
Вакансии
   
Вся информация, размещенная на данном веб-сайте, предназначена только для персонального использования и подлежит дальнейшему распространению в какой-либо форме только с разрешения агентства «Интерфакс-Азербайджан».

Баку, Ичеришехер, улица В.Мустафазаде 6/10, 3-й этаж Бизнес-центра "Сахибтадж" Телефоны: (99412) 497-35-07, 497-42-93   ●   Факс: (99412) 497-42-94
E-mail: baku@interfax.az