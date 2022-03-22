ЕС будет готов в случае необходимости принять дальнейшие санкции против РФ - представитель Борреля

В Евросоюзе достигнута договоренность о возможных дополнительных санкциях против России в случае необходимости усиления давления на Москву из-за операции на Украине, заявил Петер Стано, официальный представитель главы дипломатии ЕС Жозепа Борреля.
"Министры (иностранных дел ЕС) это обсуждали и договорились принять дополнительные санкции, если потребует ситуация. Рассматриваются все варианты относительно того, что мы могли бы сделать", - сказал пресс-секретарь во вторник на брифинге в Брюсселе, комментируя итоги состоявшегося накануне заседания Совета ЕС на уровне глав МИД.
Стано напомнил сделанное Боррелем после заседания совета заявление о том, что никакого решения о новых санкциях ЕС пока не было принято, но данная тема обсуждалась в рамках повестки министерского совещания.
В ответ на дополнительный вопрос, позволяют ли правила ЕС принимать санкции в области энергетики на национальном уровне одной из стран союза, чтобы, например, прекратить импорт нефти, или такие решения принимаются только в масштабе Евросоюза, представитель Борреля сообщил, что "каждое государство-член ЕС вправе налагать национальные санкции согласно их собственному законодательству".
Уточнив, что он не готов комментировать это детально, Стано добавил: "Государства-члены имеют возможность применять на национальном уровне свои санкции, которые, конечно, и действуют только на национальном уровне".
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