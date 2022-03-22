В Египте заморозили цены на хлеб из-за сокращения поставок пшеницы

Цены на хлеб в Египте заморожены из-за сокращения поставок пшеницы и роста цен на нее в мире из-за событий в Украине, сообщает The Guardian.

"Египет по решению правительства заморозил цены на хлеб на фоне глобального роста цен на пшеницу, вызванного конфликтом на Украине", - пишет The Guardian.

Египет является крупнейшим импортером пшеницы в мире, около 60% зерна страна закупает за рубежом. В прошлом году 80% от общего объема импорта пшеницы в Египет приходились на Россию и на Украину, отмечает The Guardian.