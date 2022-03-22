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Дальнее зарубежье 22.03.2022 17:11

В Египте заморозили цены на хлеб из-за сокращения поставок пшеницы

Цены на хлеб в Египте заморожены из-за сокращения поставок пшеницы и роста цен на нее в мире из-за событий в Украине, сообщает The Guardian.

"Египет по решению правительства заморозил цены на хлеб на фоне глобального роста цен на пшеницу, вызванного конфликтом на Украине", - пишет The Guardian.

Египет является крупнейшим импортером пшеницы в мире, около 60% зерна страна закупает за рубежом. В прошлом году 80% от общего объема импорта пшеницы в Египет приходились на Россию и на Украину, отмечает The Guardian.

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Тэги: ЕГИПЕТ, ХЛЕБ, ЦЕНЫ, ЗАМОРАЖИВАНИЕ

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Вся информация, размещенная на данном веб-сайте, предназначена только для персонального использования и подлежит дальнейшему распространению в какой-либо форме только с разрешения агентства «Интерфакс-Азербайджан».

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