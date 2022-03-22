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Транспорт и связь 22.03.2022 17:30

Авиапром РФ не получает даже предоплаченные импортные компоненты, рассчитывает на кооперацию с дружественными странами

Российский авиапром не получает компоненты из-за рубежа даже по предоплаченным заказам, они на текущий момент заморожены, сообщил глава Минпромторга РФ Денис Мантуров журналистам.

"Нам отказано в поставке компонентов в рамках нашей широкой международной кооперации, при том, что даже заранее предоплаченные заказы, они сегодня заморожены и не поставляются. Причем объяснений нет никаких", - заявил он на брифинге во вторник.

"Мы сделали вывод, что ждать точно у моря погоды смысла нет, и будем интенсифицировать работы по импортозамещению, имея в виду те заранее уже подписанные соглашения с компаниями, кто заинтересован в этой работе", - добавил министр.

По его словам, речь идёт не только о российских компаниях, но и о международной кооперации с "дружественными странами".

"В первую очередь это всем известные структуры, которые располагаются на территории России, но мы не исключаем международные кооперации с дружественными нам странами, такие есть", - отметил Мантуров.

Вся информация, размещенная на данном веб-сайте, предназначена только для персонального использования и подлежит дальнейшему распространению в какой-либо форме только с разрешения агентства «Интерфакс-Азербайджан».
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Тэги: РОССИЯ, АВИАПРОМ, КОМПОНЕНТЫ, ПОСТАВКИ


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Вся информация, размещенная на данном веб-сайте, предназначена только для персонального использования и подлежит дальнейшему распространению в какой-либо форме только с разрешения агентства «Интерфакс-Азербайджан».

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