Нефтепереработка в РФ падает, усугубляя дефицит дизтоплива в Европе - Gunvor

Российские нефтеперерабатывающие заводы (НПЗ) снижают производство, усугубляя дефицит дизельного топлива (ДТ) в Европе, приводит агентство Bloomberg слова главы сырьевого трейдера Gunvor Group Торбьорна Торнквиста.
"Это глобальная проблема, но для Европы это очень тяжело, потому что в Европе так мало дизельного топлива", - сказал Торнквист на глобальном саммите Financial Times Commodities Global Summit.
ДТ по-прежнему течет с российских НПЗ в Европу, но торговля становится все более проблематичной: судоходные компании, банки и покупатели избегают иметь дело с российскими энергетическими продуктами, что называется "самосанкциями" после начала конфликта в Украине.
"Это заставит российских нефтепереработчиков сокращать объемы, мы это уже видим", - сказал Торнквист.
"Что это значит? Это означает, что нужно будет экспортировать больше сырой нефти вместо нефтепродуктов, но мы считаем, что это невозможно и приведет к сокращению добычи в России", - добавил он.
Согласно презентации Energy Aspects, запасы дизельного топлива в Европе в этом месяце сократятся до самого низкого уровня с 2018 года. По словам аналитика, в марте около 500 тыс. тонн экспорта дизельного топлива из России окажутся под угрозой, что сделает "физические поставки более ограниченными, чем когда-либо".
Цены на дизельное топливо в Европе выросли за последние недели. Ранее в марте фьючерсы на газойль, торгуемые на Intercontinental Exchange (SPB: ICE), подскочили до рекордного уровня, поскольку опасения по поводу перебоев с поставками из России, крупнейшего поставщика в Европе, усугубили и без того напряженный рынок. Согласно данным, собранным Bloomberg, цены на мазут в Германии выросли более чем на 50% по сравнению с предыдущей неделей до 14 марта.
По словам директора по аналитике в Energy Aspects Амриты Сен, Китай покупает российскую нефть, которая в обычных условиях была бы продана другим покупателям на тендерах. "Я начинаю слышать, что китайцы покупают, и мое предположение заключается в том, что Китай не будет спешить, они действительно хотят убедиться, что дисконты достаточно велики", - добавила эксперт, отметив, что рынок станет менее прозрачным в результате покупок, которые осуществляются по прямым каналам.
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