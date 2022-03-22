Вход для подписчиков
Эта новость доступна только подписчикам.
Чтобы прочитать ее, войдите под своим аккаунтом или зарегистрируйтесь.
Логин
Пароль
Неверный логин или пароль
О нас
 
Вход для подписчиков
Главная
Политика


Экономика


Общество


Регионы страны


За рубежом


Эксклюзив


Пресс-релиз


Анонсы


Точка зрения



Руководство


Архив


Курсы валют

USD   1.7 EUR   1.8832 RUR   0.0165 GBR   2.2363 TRY   0.1155

Цена на нефть

17.03 $/bbl +/- WTI 102.98 +7.94 Brent 106.64 +8.62

Погода в Баку

  ночь день

ТЭК 22.03.2022 17:51

Нефтепереработка в РФ падает, усугубляя дефицит дизтоплива в Европе - Gunvor

Российские нефтеперерабатывающие заводы (НПЗ) снижают производство, усугубляя дефицит дизельного топлива (ДТ) в Европе, приводит агентство Bloomberg слова главы сырьевого трейдера Gunvor Group Торбьорна Торнквиста.

"Это глобальная проблема, но для Европы это очень тяжело, потому что в Европе так мало дизельного топлива", - сказал Торнквист на глобальном саммите Financial Times Commodities Global Summit.

ДТ по-прежнему течет с российских НПЗ в Европу, но торговля становится все более проблематичной: судоходные компании, банки и покупатели избегают иметь дело с российскими энергетическими продуктами, что называется "самосанкциями" после начала конфликта в Украине.

"Это заставит российских нефтепереработчиков сокращать объемы, мы это уже видим", - сказал Торнквист.

"Что это значит? Это означает, что нужно будет экспортировать больше сырой нефти вместо нефтепродуктов, но мы считаем, что это невозможно и приведет к сокращению добычи в России", - добавил он.

Согласно презентации Energy Aspects, запасы дизельного топлива в Европе в этом месяце сократятся до самого низкого уровня с 2018 года. По словам аналитика, в марте около 500 тыс. тонн экспорта дизельного топлива из России окажутся под угрозой, что сделает "физические поставки более ограниченными, чем когда-либо".

Цены на дизельное топливо в Европе выросли за последние недели. Ранее в марте фьючерсы на газойль, торгуемые на Intercontinental Exchange (SPB: ICE), подскочили до рекордного уровня, поскольку опасения по поводу перебоев с поставками из России, крупнейшего поставщика в Европе, усугубили и без того напряженный рынок. Согласно данным, собранным Bloomberg, цены на мазут в Германии выросли более чем на 50% по сравнению с предыдущей неделей до 14 марта.

По словам директора по аналитике в Energy Aspects Амриты Сен, Китай покупает российскую нефть, которая в обычных условиях была бы продана другим покупателям на тендерах. "Я начинаю слышать, что китайцы покупают, и мое предположение заключается в том, что Китай не будет спешить, они действительно хотят убедиться, что дисконты достаточно велики", - добавила эксперт, отметив, что рынок станет менее прозрачным в результате покупок, которые осуществляются по прямым каналам.

Вся информация, размещенная на данном веб-сайте, предназначена только для персонального использования и подлежит дальнейшему распространению в какой-либо форме только с разрешения агентства «Интерфакс-Азербайджан».
Версия для печати
Тэги: ЕВРОПА, РОССИЯ, НЕФТЕПРОДУКТЫ, ПОСТАВКИ


Похожие новости


Заявка на прокачку газа через Украину в воскресенье сохраняется на прежнем максимальном уровне Заявка на прокачку газа через Украину в субботу держится на максимуме «Газпром» продолжает подачу газа для транзита через Украину Джонсон обсудит меры для противостояния России с лидерами стран Северной Европы и Балтии «Газпром» продолжает подачу газа для транзита через Украину Новак: Европа подталкивает нас к эмбарго на поставки газа по «Северному потоку 1»

Политика

Общество

Регионы страны

За рубежом

Эксклюзив

Пресс-релиз

Анонсы

Точка зрения

© Interfax-Azerbaijan
2006-2022
Контакты
Реклама на сайте
Вакансии
   
Вся информация, размещенная на данном веб-сайте, предназначена только для персонального использования и подлежит дальнейшему распространению в какой-либо форме только с разрешения агентства «Интерфакс-Азербайджан».

Баку, Ичеришехер, улица В.Мустафазаде 6/10, 3-й этаж Бизнес-центра "Сахибтадж" Телефоны: (99412) 497-35-07, 497-42-93   ●   Факс: (99412) 497-42-94
E-mail: baku@interfax.az