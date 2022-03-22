LME обсуждает возможность ограничения доступа российских металлов на биржу

Лондонская биржа металлов (LME) обсуждает с государственными органами власти вопрос о возможном запрете на отгрузку российских металлов на склады биржи, заявил главный исполнительный директор LME Мэтью Чемберлен в интервью агентству Bloomberg.
LME хочет приложить все усилия, чтобы "не быть частью финансирования каких-либо злодеяний", сказал Чемберлен.
Однако, по его словам, биржа будет руководствоваться государственной политикой, и на данный момент крупные российские производители металлов не подпадают под санкции.
В минувшую пятницу комитет по меди LME - консультативная группа, в которую входят представители крупных горнодобывающих компаний, трейдеров и потребителей металлов, рекомендовал запретить новые поставки меди из РФ на склады LME.
Комитет, однако, играет лишь консультативную роль. Сама биржа заявила, что на данный момент не планирует предпринимать никаких действий, выходящих за рамки антироссийских санкций, в том числе вводить ограничения на обращение металла из РФ в системе LME.
"Если мы запретим поставки металлов на наши склады, мы примем решение, касающееся не только нашего бизнеса, мы примем решение от лица всего рынка, - заявил Чемберлен. - В настоящее время российский металл не подпадает под санкции, и поэтому его поставки разрешены".
Чемберлен, однако, не исключает возможности введения запрета в будущем.
"Мы, конечно же, работаем с правительством, чтобы донести до него опасения рынка, и мы увидим, к чему это приведет", - сказал он.
Россия занимает седьмое место в мире среди крупнейших производителей меди с долей рынка в 4%. При этом роль российской меди на LME более значительна, поскольку РФ является третьим по величине в мире экспортером рафинированной меди, торгуемой на LME.
Введение запрета на отгрузку российской меди на склады LME, безусловно, будет иметь существенные последствия, но еще более серьезным будет эффект для рынков никеля и алюминия, где важную роль играют российские компании "Норильский никель" и "Русал".
Чемберлен отметил, что LME проанализирует недавнюю ситуацию на рынке никеля, а также принятые решения.
Как сообщалось, торги никелем на LME были приостановлены 8 марта, когда цена металла превысила $100 тыс. за тонну. Все совершенные в тот день сделки общим объемом порядка $3,9 млрд были отменены. Приостановка торгов на LME произошла впервые с 1985 года. Спустя неделю, 15 марта, биржа объявила о намерении возобновить торги, установив 5%-ный дневной лимит колебаний цен на никель. В дальнейшем лимит был расширен до 12%.
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