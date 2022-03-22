Вход для подписчиков
Эта новость доступна только подписчикам.
Чтобы прочитать ее, войдите под своим аккаунтом или зарегистрируйтесь.
Логин
Пароль
Неверный логин или пароль
О нас
 
Вход для подписчиков
Главная
Политика


Экономика


Общество


Регионы страны


За рубежом


Эксклюзив


Пресс-релиз


Анонсы


Точка зрения



Руководство


Архив


Курсы валют

USD   1.7 EUR   1.8832 RUR   0.0165 GBR   2.2363 TRY   0.1155

Цена на нефть

17.03 $/bbl +/- WTI 102.98 +7.94 Brent 106.64 +8.62

Погода в Баку

  ночь день

22.03.2022 18:31

Oriflame прекращает инвестиции в РФ

Шведский производитель косметики и парфюмерии Oriflame, реализующий продукцию методом прямых продаж, приостанавливает инвестиции, маркетинговую активность и тренинги в РФ, сообщила компания.

Кроме того, Oriflame прекратит онлайн-продажи продукции конечным покупателям в России.

"Продолжающаяся война наряду с операционными и юридическими вызовами делают невозможным продолжение бизнеса в России в текущей форме", - говорится в сообщении компании.

Oriflame отметила, что принимаемые меры окажут существенное влияние на бизнес в РФ.

Также совет директоров Oriflame Holding Limited принял решение о переводе российских структур Oriflame - ООО "Орифлэйм Косметикс" и "Сетес Косметикс" - в статус unrestricted subsidiaries, выведя их из-под требований, касающихся гарантий по облигациям и кредиту и залога акционерного капитала.

Ранее Oriflame объявила, что останавливает экспорт со своей российской фабрики в Польшу, откуда продукция, в том числе, поставляется в Украину.

Во вторник международное рейтинговое агентство Moodys понизило корпоративный рейтинг (CFR) Oriflame Holding Limited до B2 с B1. Пересмотр отражает ухудшение операционной среды в РФ, на которую приходится 16% выручки Oriflame, и значительное негативное влияние, которое сокращение деятельности в стране окажет на показатели компании, отмечается в сообщении рейтингового агентства.

Вся информация, размещенная на данном веб-сайте, предназначена только для персонального использования и подлежит дальнейшему распространению в какой-либо форме только с разрешения агентства «Интерфакс-Азербайджан».
Версия для печати
Тэги: РОССИЯ, ORIFLAME, ОГРАНИЧЕНИЯ

Политика

Общество

Регионы страны

За рубежом

Эксклюзив

Пресс-релиз

Анонсы

Точка зрения

© Interfax-Azerbaijan
2006-2022
Контакты
Реклама на сайте
Вакансии
   
Вся информация, размещенная на данном веб-сайте, предназначена только для персонального использования и подлежит дальнейшему распространению в какой-либо форме только с разрешения агентства «Интерфакс-Азербайджан».

Баку, Ичеришехер, улица В.Мустафазаде 6/10, 3-й этаж Бизнес-центра "Сахибтадж" Телефоны: (99412) 497-35-07, 497-42-93   ●   Факс: (99412) 497-42-94
E-mail: baku@interfax.az