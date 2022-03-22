Oriflame прекращает инвестиции в РФ

Шведский производитель косметики и парфюмерии Oriflame, реализующий продукцию методом прямых продаж, приостанавливает инвестиции, маркетинговую активность и тренинги в РФ, сообщила компания.
Кроме того, Oriflame прекратит онлайн-продажи продукции конечным покупателям в России.
"Продолжающаяся война наряду с операционными и юридическими вызовами делают невозможным продолжение бизнеса в России в текущей форме", - говорится в сообщении компании.
Oriflame отметила, что принимаемые меры окажут существенное влияние на бизнес в РФ.
Также совет директоров Oriflame Holding Limited принял решение о переводе российских структур Oriflame - ООО "Орифлэйм Косметикс" и "Сетес Косметикс" - в статус unrestricted subsidiaries, выведя их из-под требований, касающихся гарантий по облигациям и кредиту и залога акционерного капитала.
Ранее Oriflame объявила, что останавливает экспорт со своей российской фабрики в Польшу, откуда продукция, в том числе, поставляется в Украину.
Во вторник международное рейтинговое агентство Moodys понизило корпоративный рейтинг (CFR) Oriflame Holding Limited до B2 с B1. Пересмотр отражает ухудшение операционной среды в РФ, на которую приходится 16% выручки Oriflame, и значительное негативное влияние, которое сокращение деятельности в стране окажет на показатели компании, отмечается в сообщении рейтингового агентства.
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