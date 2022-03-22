Цены на золото снижаются во вторник после "ястребиных" заявлений председателя Федеральной резервной системы (ФРС) США Джерома Пауэлла, пишет MarketWatch.
Апрельские фьючерсы на золото подешевели на 0,82% в ходе торгов на бирже Comex, до $1913,70 за тройскую унцию.
Накануне Пауэлл сообщил, что Федрезерв готов повысить ставку сразу на 50 базисных пунктов на одном или на нескольких предстоящих заседаниях. Аналитики Goldman Sachs восприняли эти слова как сигнал к действию и пересмотрели свои прогнозы для ставки в США - теперь они ожидают повышений на 50 б.п. и в мае, и в июне.
"Новые ожидания подъемов ставки Федрезерва, укрепляющийся доллар и растущая доходность гособлигаций США представляют собой сплошь негативные факторы для золота, которое не приносит доходности", - отметил аналитик FXTM Лукман Отунуга.
"Однако неопределенность, проистекающая из повышенной геополитической напряженности, продолжает подпитывать чувство неуверенности, что стимулирует аппетит к надежным активам вроде золота", - добавил он.
Майские фьючерсы на серебро упали в цене на 2% - до $24,80 за унцию.
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