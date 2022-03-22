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Бизнес и законодательство 22.03.2022 19:14

Золото дешевеет после "ястребиного" выступления Пауэлла

Цены на золото снижаются во вторник после "ястребиных" заявлений председателя Федеральной резервной системы (ФРС) США Джерома Пауэлла, пишет MarketWatch.

Апрельские фьючерсы на золото подешевели на 0,82% в ходе торгов на бирже Comex, до $1913,70 за тройскую унцию.

Накануне Пауэлл сообщил, что Федрезерв готов повысить ставку сразу на 50 базисных пунктов на одном или на нескольких предстоящих заседаниях. Аналитики Goldman Sachs восприняли эти слова как сигнал к действию и пересмотрели свои прогнозы для ставки в США - теперь они ожидают повышений на 50 б.п. и в мае, и в июне.

"Новые ожидания подъемов ставки Федрезерва, укрепляющийся доллар и растущая доходность гособлигаций США представляют собой сплошь негативные факторы для золота, которое не приносит доходности", - отметил аналитик FXTM Лукман Отунуга.

"Однако неопределенность, проистекающая из повышенной геополитической напряженности, продолжает подпитывать чувство неуверенности, что стимулирует аппетит к надежным активам вроде золота", - добавил он.

Майские фьючерсы на серебро упали в цене на 2% - до $24,80 за унцию.

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Тэги: МИР, ДРАГМЕТАЛЛЫ, ЦЕНЫ, СНИЖЕНИЕ


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Вся информация, размещенная на данном веб-сайте, предназначена только для персонального использования и подлежит дальнейшему распространению в какой-либо форме только с разрешения агентства «Интерфакс-Азербайджан».

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