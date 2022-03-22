В Азербайджане незначительный суточный рост случаев COVID-19

За минувшие сутки коронавирус в Азербайджане выявлен у 34 человек, общее число подтвержденных случаев заражения COVID-19 достигло 791 тыс. 545, сообщает во вторник республиканский оперативный штаб.

Днем ранее было зарегистрировано 29 случаев.

За сутки от коронавирусной инфекции скончались семь человек (накануне - три). Общее число жертв COVID-19 в Азербайджане составляет 9 тыс. 666 человек, следует из опубликованных данных.

От COVID-19 вылечились 781 тыс. 202 человек (+ 145 за сутки).

В настоящее время на лечении и карантине находятся 677 человек.

За сутки медики провели 2 тыс. 741 тестов на коронавирус против 2 тыс. 506 теста накануне. Всего в стране с начала пандемии сделано 6 млн 671 тыс. 287 тестов на COVID-19.

Б.Рустамбеков