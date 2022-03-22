Чавушоглу считает, что НАТО на саммите должна сосредоточиться на теме решения украинского кризиса

Встреча лидеров стран НАТО, которая состоится на этой неделе, должна быть посвящена разрешению ситуации в Украине, а не только санкциям и сдерживанию России, заявил глава МИД Турции Мевлют Чавушоглу.

"Первой целью должно быть прекращение огня. Это должно быть сделано для того, чтобы остановить войну, которая сейчас идет. Каждый должен действовать ответственно и конструктивно", - сказал он журналистам на полях Организации исламского сотрудничества в Пакистане.

"Конечно, нам также нужно продемонстрировать единство и солидарность внутри НАТО, нам нужно продемонстрировать сдерживание", - добавил он.

По его словам, Турция прилагает усилия в качестве "посредника и содействующей стороны". Он подчеркнул, что Турция по-прежнему поддерживает связь с переговорщиками с обеих сторон.

24 марта в Брюсселе запланирована очная встреча лидеров стран НАТО.