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Регион 22.03.2022 19:35

Чавушоглу считает, что НАТО на саммите должна сосредоточиться на теме решения украинского кризиса

Встреча лидеров стран НАТО, которая состоится на этой неделе, должна быть посвящена разрешению ситуации в Украине, а не только санкциям и сдерживанию России, заявил глава МИД Турции Мевлют Чавушоглу.

"Первой целью должно быть прекращение огня. Это должно быть сделано для того, чтобы остановить войну, которая сейчас идет. Каждый должен действовать ответственно и конструктивно", - сказал он журналистам на полях Организации исламского сотрудничества в Пакистане.

"Конечно, нам также нужно продемонстрировать единство и солидарность внутри НАТО, нам нужно продемонстрировать сдерживание", - добавил он.

По его словам, Турция прилагает усилия в качестве "посредника и содействующей стороны". Он подчеркнул, что Турция по-прежнему поддерживает связь с переговорщиками с обеих сторон.

24 марта в Брюсселе запланирована очная встреча лидеров стран НАТО.

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Тэги: ТУРЦИЯ, МИД, НАТО, ОЖИДАНИЯ


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Вся информация, размещенная на данном веб-сайте, предназначена только для персонального использования и подлежит дальнейшему распространению в какой-либо форме только с разрешения агентства «Интерфакс-Азербайджан».

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