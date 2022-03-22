Чавушоглу считает, что НАТО на саммите должна сосредоточиться на теме решения украинского кризиса

Встреча лидеров стран НАТО, которая состоится на этой неделе, должна быть посвящена разрешению ситуации в Украине, а не только санкциям и сдерживанию России, заявил глава МИД Турции Мевлют Чавушоглу.
"Первой целью должно быть прекращение огня. Это должно быть сделано для того, чтобы остановить войну, которая сейчас идет. Каждый должен действовать ответственно и конструктивно", - сказал он журналистам на полях Организации исламского сотрудничества в Пакистане.
"Конечно, нам также нужно продемонстрировать единство и солидарность внутри НАТО, нам нужно продемонстрировать сдерживание", - добавил он.
По его словам, Турция прилагает усилия в качестве "посредника и содействующей стороны". Он подчеркнул, что Турция по-прежнему поддерживает связь с переговорщиками с обеих сторон.
24 марта в Брюсселе запланирована очная встреча лидеров стран НАТО.
Баку и Москва обсудили оперативную обстановку в Карабахе, где временно дислоцированы российские миротворцы
Обсуждены перспективы развития военного сотрудничества между Азербайджаном и Пакистаном
Алиев пригласил пакистанские компании принять участие в восстановлении Карабаха
Зимбабве рассчитывает увеличить долю на рынке алмазов в случае перебоев с продажами АЛРОСА
Газпром в 2021 г. прирастил за счет ГРР 523 млрд куб. м запасов газа при добыче 515 млрд куб. м
В Азербайджане незначительный суточный рост случаев COVID-19
Число выявленных случаев заражения COVID-19 в мире превысило 472,1 млн
Алиев принял участие в открытии в Суговушане воинской части и первого УТС по гребле
Утверждено положение о временном реестре построек на освобожденных территориях Азербайджана
ЦТСП направит 3,5 млн манатов на строительство и восстановление домов в Гяндже, пострадавших осенью 2020г в период войны с Арменией
Гюнай Джалилова: В 2021 году Yelo Bank достиг большего, чем планировал
Узбекистан открыт к диалогу с Азербайджаном в сфере энергетики
«63% выданных Yelo Bank кредитов направлены на поддержку бизнеса»
NEQSOL Holding перечислил в Фонд “YAŞAT” 500 тысяч манатов по случаю праздника Новруз
Состоялись выборы членов правления Caspian Energy Club
Выпускники Школы Банкиров Розничного Сектора приступили к работе в AccessBank
ГНС Азербайджана организует форум, посвященный налоговым реформам
В Узбекистане пройдет международный инвестиционный форум
В Посольстве Узбекистана в городе Баку сформирован избирательный участок
Слышали звон, да не знают, где он: как депутаты Европарламента угодили в армянскую ловушку
Добыча газа в Азербайджане к 2026г приблизится к 50 млрд кубометров