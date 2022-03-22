Цены на нефть падают после скачка накануне

Цены на нефть опускаются, корректируясь после скачка более чем на 7% по итогам предыдущих торгов на сообщениях о том, что Евросоюз обсуждает возможность введения запрета на импорт российской нефти.
По данным западных СМИ, министры иностранных дел стран ЕС, обсуждавших в понедельник возможность введения санкций в отношении российского энергетического сектора, не смогли достичь соглашения. В частности, Германия заявила, что зависимость ЕС от российских энергоресурсов слишком велика, чтобы можно было говорить о нефтяном эмбарго.
Стоимость майских фьючерсов на нефть Brent на лондонской бирже ICE Futures составляет $114,43 за баррель, что на $1,19 (1,03%) ниже цены на закрытие рынка в понедельник.
Фьючерсы на нефть WTI на апрель в ходе торгов на Нью-йоркской товарной бирже (NYMEX) к этому времени подешевели на $2,23 (1,99%), до $109,89 за баррель. Срок действия апрельских фьючерсов истекает с завершением сессии во вторник. Цена более активно торгуемых майских фьючерсов на WTI составляет $108,08 за баррель, что на $1,89 (1,72%) ниже итогового уровня торгов в понедельник.
По данным Международного энергетического агентства (МЭА), страны ОЭСР в четвертом квартале 2021 года импортировали нефть в объеме около 4 млн баррелей в сутки (б/с) из стран бывшего СССР, причем львиная доля этого объема пришлась на Россию.
Практические невозможно представить, что столь крупные объемы импорта можно заместить без существенного роста цен, отмечают эксперты Commerzbank.
Внимание трейдеров также направлено на данные министерства энергетики США о запасах энергоносителей, которые будут обнародованы в среду. Эксперты, опрошенные S&P Global Commodity Insights, ожидают, что запасы нефти в Штатах на прошлой неделе не изменились, тогда как запасы бензина и дистиллятов снизились соответственно на 1,7 млн баррелей и 1,4 млн баррелей.
Баку и Москва обсудили оперативную обстановку в Карабахе, где временно дислоцированы российские миротворцы
Обсуждены перспективы развития военного сотрудничества между Азербайджаном и Пакистаном
Алиев пригласил пакистанские компании принять участие в восстановлении Карабаха
В Азербайджане незначительный суточный рост случаев COVID-19
Число выявленных случаев заражения COVID-19 в мире превысило 472,1 млн
Алиев принял участие в открытии в Суговушане воинской части и первого УТС по гребле
Утверждено положение о временном реестре построек на освобожденных территориях Азербайджана
ЦТСП направит 3,5 млн манатов на строительство и восстановление домов в Гяндже, пострадавших осенью 2020г в период войны с Арменией
Чавушоглу считает, что НАТО на саммите должна сосредоточиться на теме решения украинского кризиса
В Египте заморозили цены на хлеб из-за сокращения поставок пшеницы
ЕС будет готов в случае необходимости принять дальнейшие санкции против РФ - представитель Борреля
Гюнай Джалилова: В 2021 году Yelo Bank достиг большего, чем планировал
Узбекистан открыт к диалогу с Азербайджаном в сфере энергетики
«63% выданных Yelo Bank кредитов направлены на поддержку бизнеса»
NEQSOL Holding перечислил в Фонд “YAŞAT” 500 тысяч манатов по случаю праздника Новруз
Состоялись выборы членов правления Caspian Energy Club
Выпускники Школы Банкиров Розничного Сектора приступили к работе в AccessBank
ГНС Азербайджана организует форум, посвященный налоговым реформам
В Узбекистане пройдет международный инвестиционный форум
В Посольстве Узбекистана в городе Баку сформирован избирательный участок
Слышали звон, да не знают, где он: как депутаты Европарламента угодили в армянскую ловушку
Добыча газа в Азербайджане к 2026г приблизится к 50 млрд кубометров