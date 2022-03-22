Цены на нефть падают после скачка накануне

Цены на нефть опускаются, корректируясь после скачка более чем на 7% по итогам предыдущих торгов на сообщениях о том, что Евросоюз обсуждает возможность введения запрета на импорт российской нефти.

По данным западных СМИ, министры иностранных дел стран ЕС, обсуждавших в понедельник возможность введения санкций в отношении российского энергетического сектора, не смогли достичь соглашения. В частности, Германия заявила, что зависимость ЕС от российских энергоресурсов слишком велика, чтобы можно было говорить о нефтяном эмбарго.

Стоимость майских фьючерсов на нефть Brent на лондонской бирже ICE Futures составляет $114,43 за баррель, что на $1,19 (1,03%) ниже цены на закрытие рынка в понедельник.

Фьючерсы на нефть WTI на апрель в ходе торгов на Нью-йоркской товарной бирже (NYMEX) к этому времени подешевели на $2,23 (1,99%), до $109,89 за баррель. Срок действия апрельских фьючерсов истекает с завершением сессии во вторник. Цена более активно торгуемых майских фьючерсов на WTI составляет $108,08 за баррель, что на $1,89 (1,72%) ниже итогового уровня торгов в понедельник.

По данным Международного энергетического агентства (МЭА), страны ОЭСР в четвертом квартале 2021 года импортировали нефть в объеме около 4 млн баррелей в сутки (б/с) из стран бывшего СССР, причем львиная доля этого объема пришлась на Россию.

Практические невозможно представить, что столь крупные объемы импорта можно заместить без существенного роста цен, отмечают эксперты Commerzbank.

Внимание трейдеров также направлено на данные министерства энергетики США о запасах энергоносителей, которые будут обнародованы в среду. Эксперты, опрошенные S&P Global Commodity Insights, ожидают, что запасы нефти в Штатах на прошлой неделе не изменились, тогда как запасы бензина и дистиллятов снизились соответственно на 1,7 млн баррелей и 1,4 млн баррелей.