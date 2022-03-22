Вход для подписчиков
Эта новость доступна только подписчикам.
Чтобы прочитать ее, войдите под своим аккаунтом или зарегистрируйтесь.
Логин
Пароль
Неверный логин или пароль
О нас
 
Вход для подписчиков
Главная
Политика


Экономика


Общество


Регионы страны


За рубежом


Эксклюзив


Пресс-релиз


Анонсы


Точка зрения



Руководство


Архив


Курсы валют

USD   1.7 EUR   1.8832 RUR   0.0165 GBR   2.2363 TRY   0.1155

Цена на нефть

17.03 $/bbl +/- WTI 102.98 +7.94 Brent 106.64 +8.62

Погода в Баку

  ночь день

ТЭК 22.03.2022 20:29

Газпром в 2021 г. прирастил за счет ГРР 523 млрд куб. м запасов газа при добыче 515 млрд куб. м

Газпром" в 2021 году обеспечил прирост запасов газа за счет геологоразведки в 523 млрд куб. м, или 101,6% от объема добычи (514,8 млрд куб. м).

"Таким образом, уже 17 лет подряд компания сохраняет коэффициент восполнения запасов выше единицы", - замечает компания в своем сообщении.

Основной прирост получен на месторождениях Ямальского центра газодобычи - ключевого для развития отечественной газовой отрасли в XXI веке. Речь идет о Ленинградском месторождении на приямальском шельфе Карского моря, а также о Тамбейском месторождении на суше полуострова Ямал.

В 2021 году "Газпром" продолжал комплексную работу по поиску, оценке, разведке залежей углеводородов на территории РФ. Выполнено 6,7 тыс. кв. км сейсморазведочных работ методом 3D, пробурено 64,7 тыс. м горных пород, построено 20 глубоких скважин (две из них - на шельфе Карского моря).

Компания продолжает строительство разведочных скважин на базовых месторождениях Ямальского центра - Бованенковском и Харасавэйском, а также на опорных месторождениях Якутского и Иркутского центров газодобычи - Чаяндинском и Ковыктинском. Кроме того, ведется геологическое изучение глубокозалегающих ачимовских и юрских отложений на традиционных месторождениях Надым-Пур-Тазовского региона.

Вся информация, размещенная на данном веб-сайте, предназначена только для персонального использования и подлежит дальнейшему распространению в какой-либо форме только с разрешения агентства «Интерфакс-Азербайджан».
Версия для печати
Тэги: РОССИЯ, ГАЗПРОМ, ЗАПАСЫ, ПРИРОСТ


Похожие новости


Shell выходит из «Сахалина-2», Salym Petroleum, «Гыдан энерджи», «Северного потока 2» Газпром закладывает на 2022г среднюю цену экспорта - впервые оперирует общей ценой экспорта Газпром зафрахтовал 2 газовоза у греческой Alpha Gas - Energy Integrity и Energy Intelligence Турция обсудила с Газпромом поставки газа накануне истечения части контрактов Цена газа в Европе перевалила за $650/тыс. куб Миллер: ждать завершения строительства Северного потока 2 осталось очень недолго

Политика

Общество

Регионы страны

За рубежом

Эксклюзив

Пресс-релиз

Анонсы

Точка зрения

© Interfax-Azerbaijan
2006-2022
Контакты
Реклама на сайте
Вакансии
   
Вся информация, размещенная на данном веб-сайте, предназначена только для персонального использования и подлежит дальнейшему распространению в какой-либо форме только с разрешения агентства «Интерфакс-Азербайджан».

Баку, Ичеришехер, улица В.Мустафазаде 6/10, 3-й этаж Бизнес-центра "Сахибтадж" Телефоны: (99412) 497-35-07, 497-42-93   ●   Факс: (99412) 497-42-94
E-mail: baku@interfax.az