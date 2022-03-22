Газпром в 2021 г. прирастил за счет ГРР 523 млрд куб. м запасов газа при добыче 515 млрд куб. м

Газпром" в 2021 году обеспечил прирост запасов газа за счет геологоразведки в 523 млрд куб. м, или 101,6% от объема добычи (514,8 млрд куб. м).

"Таким образом, уже 17 лет подряд компания сохраняет коэффициент восполнения запасов выше единицы", - замечает компания в своем сообщении.

Основной прирост получен на месторождениях Ямальского центра газодобычи - ключевого для развития отечественной газовой отрасли в XXI веке. Речь идет о Ленинградском месторождении на приямальском шельфе Карского моря, а также о Тамбейском месторождении на суше полуострова Ямал.

В 2021 году "Газпром" продолжал комплексную работу по поиску, оценке, разведке залежей углеводородов на территории РФ. Выполнено 6,7 тыс. кв. км сейсморазведочных работ методом 3D, пробурено 64,7 тыс. м горных пород, построено 20 глубоких скважин (две из них - на шельфе Карского моря).

Компания продолжает строительство разведочных скважин на базовых месторождениях Ямальского центра - Бованенковском и Харасавэйском, а также на опорных месторождениях Якутского и Иркутского центров газодобычи - Чаяндинском и Ковыктинском. Кроме того, ведется геологическое изучение глубокозалегающих ачимовских и юрских отложений на традиционных месторождениях Надым-Пур-Тазовского региона.