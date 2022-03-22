Зимбабве рассчитывает увеличить долю на рынке алмазов в случае перебоев с продажами АЛРОСА

Конфликт России и Украины вызовет далеко идущие последствия для мировой алмазной индустрии и может поднять спрос на алмазы из Зимбабве, заявил в интервью Bloomberg главный исполнительный директор Zimbabwe Consolidated Diamond Марк Мабхуду (Mark Mabhudhu).
Он отметил, что малейшие перебои в поставках со стороны "АЛРОСА", производящей 30% мировых алмазов, искажают баланс рынка.
"В конечном итоге это может привести к дефициту предложения, который может стимулировать спрос на нашу продукцию, а также на продукцию других игроков. Мы не желаем худшего исхода, но, если это случится, мы сможем продать свою продукцию", - сказал он.
Зимбабве ожидает выручку в размере $12 млрд от продажи продукции горнодобывающей отрасли к следующему году, и ZCDC планирует принести $1 млрд от этой суммы, сказал Мабхудху.
В 2021 году ZCDC произвела 4 млн карат алмазов, превысив свой первоначальный план (3 млн карат) и впервые получив прибыль с момента создания в 2015 году.
В текущем году компания намерена увеличить добычу на 40% по сравнению с планом 2021 года, заявил Мабхуду.
В апреле ZCDC возобновит аукционы по продаже алмазов после восьмимесячного перерыва из-за коронавируса и ожидает покупателей из Дубая, Израиля, Индии и Южной Африки.
Добыча "АЛРОСА" в 2021 году составила 32,4 млн карат, в 2022 году, как ожидается, будет около 34,3 млн карат. Ключевые каналы продаж компании пока не подвергнуты санкциям, хотя один из долгосрочных клиентов, американский ритейлер Signet прекратил закупки. США запретили ввоз алмазов и бриллиантов из России, но на продукцию, подвергшуюся существенной обработке вне России, эта мера не распространяется. Основная масса алмазного сырья из России проходит огранку в Индии, которая производит 95% бриллиантов в мире.
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