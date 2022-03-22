Зампред ЕК сообщил, что саммиту ЕС будет предложена идея коллективной закупки газа странами Союза

Европейская комиссия (ЕК) рассчитывает, что лидеры стран ЕС на своем саммите 24-25 марта одобрят принцип совместных закупок газа Евросоюзом в качестве одной из мер в связи с кризисом цен на энергоносители.
"Как это было с вакцинами, есть аргументы в пользу совместных закупок газа", - заявил заместитель председателя ЕК Марош Шефчович во вторник в Брюсселе на пресс-конференции по итогу заседания Совета ЕС по общим вопросам, который обсуждал подготовку к Европейскому совету.
"Это один из подходов, который мы доработаем завтра, и, я надеюсь, что он будет принят главами государств и правительств, потому что Евросоюзу действительно нужно лучше использовать огромный вес своей экономики для переговоров о ценах на энергоносители и о поставках газа", - сказал зампред ЕК, предваряя заседание в среду Еврокомиссии, которая, как ожидается, будет рассматривать безопасность поставок и цены на энергию.
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