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Регион 22.03.2022 21:50

Эрдоган обещает и дальше работать над украинским урегулированием, несмотря на сложности

Президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган во вторник заявил, что будет продолжать работать над тем, чтобы дипломатически урегулировать ситуацию вокруг Украины.

"Турция осознает всю сложность обстоятельств, но продолжит искренние инициативы, которые предусматривают дипломатию как единственный выход", - приводит агентство "Анадолу" слова турецкого лидера.

Эрдоган также указал, что минобороны Турции принимает "меры предосторожности" в связи с сообщениями о дрейфующих минах в Черном море.

Ранее в Центре общественных связей (ЦОС) ФСБ сообщили "Интерфаксу", что вооруженные силы Украины заминировали подходы к портам Одесса, Очаков, Черноморск и Южный, есть опасность дрейфа этих мин в Босфор и в моря Средиземноморского бассейна.

"При наступлении штормовых условий стали происходить обрывы тросов (минрепов), соединяющих мины с донными якорями", - сообщили в ЦОС. Там добавили, что мины "под воздействием ветра и течения свободно перемещаются (дрейфуют) в западной части Черного моря".

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Тэги: ТУРЦИЯ, ПРЕЗИДЕНТ, УКРАИНА, СИТУАЦИЯ


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Вся информация, размещенная на данном веб-сайте, предназначена только для персонального использования и подлежит дальнейшему распространению в какой-либо форме только с разрешения агентства «Интерфакс-Азербайджан».

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