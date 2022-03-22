В США не видят признаков поставок китайской военной помощи России

В США не видят признаков поставки военного оборудования Китаем в Россию, продолжают следить за ситуацией, заявил советник американского президента Джо Байдена по нацбезопасности Джейк Салливан.

"С момента встречи (Салливана с китайским коллегой - ИФ) и с момента разговора президента с Си Цзиньпином мы не видели признаков предоставления военного оборудования Китаем России", - заявил Салливан во время пресс-брифинга. Он отметил, что в США продолжают наблюдать за ситуацией.

Также Салливан добавил, что президент США Джо Байден сообщил председателю КНР Си Цзиньпину о последствиях подобных поставок. По словам Салливана, лидеры "поняли друг друга".