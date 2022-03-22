Вход для подписчиков
Эта новость доступна только подписчикам.
Чтобы прочитать ее, войдите под своим аккаунтом или зарегистрируйтесь.
Логин
Пароль
Неверный логин или пароль
О нас
 
Вход для подписчиков
Главная
Политика


Экономика


Общество


Регионы страны


За рубежом


Эксклюзив


Пресс-релиз


Анонсы


Точка зрения



Руководство


Архив


Курсы валют

USD   1.7 EUR   1.8832 RUR   0.0165 GBR   2.2363 TRY   0.1155

Цена на нефть

17.03 $/bbl +/- WTI 102.98 +7.94 Brent 106.64 +8.62

Погода в Баку

  ночь день

Дальнее зарубежье 22.03.2022 22:53

В США не видят признаков поставок китайской военной помощи России

В США не видят признаков поставки военного оборудования Китаем в Россию, продолжают следить за ситуацией, заявил советник американского президента Джо Байдена по нацбезопасности Джейк Салливан.

"С момента встречи (Салливана с китайским коллегой - ИФ) и с момента разговора президента с Си Цзиньпином мы не видели признаков предоставления военного оборудования Китаем России", - заявил Салливан во время пресс-брифинга. Он отметил, что в США продолжают наблюдать за ситуацией.

Также Салливан добавил, что президент США Джо Байден сообщил председателю КНР Си Цзиньпину о последствиях подобных поставок. По словам Салливана, лидеры "поняли друг друга".

Вся информация, размещенная на данном веб-сайте, предназначена только для персонального использования и подлежит дальнейшему распространению в какой-либо форме только с разрешения агентства «Интерфакс-Азербайджан».
Версия для печати

Политика

Экономика

Общество

Регионы страны

Эксклюзив

Пресс-релиз

Анонсы

Точка зрения

© Interfax-Azerbaijan
2006-2022
Контакты
Реклама на сайте
Вакансии
   
Вся информация, размещенная на данном веб-сайте, предназначена только для персонального использования и подлежит дальнейшему распространению в какой-либо форме только с разрешения агентства «Интерфакс-Азербайджан».

Баку, Ичеришехер, улица В.Мустафазаде 6/10, 3-й этаж Бизнес-центра "Сахибтадж" Телефоны: (99412) 497-35-07, 497-42-93   ●   Факс: (99412) 497-42-94
E-mail: baku@interfax.az