Байден в Европе будет обсуждать дальнейшую реакцию Запада на события на Украине

Президент США Джо Байден в ходе поездки в Европу на этой неделе обсудит дальнейшую реакцию Запада на события на Украине, включая помощь Киеву и давление на Россию, заявил в ходе пресс-конференции советник по национальной безопасности Джейк Салливан.

"Президент Байден отправляется завтра в Европу, чтобы укрепить невероятное единство, которые мы выстроили с союзниками и партнерами в ответ на российское вторжение на Украину, и консультироваться относительно следующих шагов", - сказал он.

"Он посетит созванный в экстренном порядке саммит лидеров стран НАТО, он примет участие во встрече лидеров G7 и выступит с посланием к лидерам 27 членов Европейского Союза на заседании Евросовета", - заявил Салливан.

В частности, на этих мероприятиях будут обсуждаться такие темы, как военная помощь Украине и оказание давления на Россию при помощи санкций: как посредством разработки новых мер, так и ужесточением уже существующих.

"Он объявит о совместных действиях по укреплению европейской энергетической безопасности и сокращению зависимости Европы от российского газа", - добавил Салливан.

Из Брюсселя Байден отправится в Польшу, встретится с американскими военнослужащими, а также с экспертами, занимающимися вопросами гуманитарного характера. В Польше он также проведет встречу с президентом этой страны Анджеем Дудой.