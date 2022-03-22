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ТЭК 22.03.2022 23:06

TotalEnergies откажется от закупок нефти из РФ

Французская TotalEnergies, один из крупнейших иностранных инвесторов в российском ТЭК, приняла решение об отказе от закупки российской нефти и нефтепродуктов, а также приостановке инвестиций в проект "Арктик СПГ 2".

"Учитывая ухудшение ситуации на Украине и наличие альтернативных источников поставок в Европу, TotalEnergies в одностороннем порядке приняла решение больше не заключать и не продлевать контракты на закупку российской нефти и нефтепродуктов, чтобы прекратить все закупки российской нефти и нефтепродуктов как можно скорее и не позднее конца 2022 года", - говорится в заявлении.

В компании отметили, что у нее есть срочные контракты на закупку российской нефти и нефтепродуктов, срок действия которых истекает до конца 2022 года. Договоры в основном охватывают поставки топлива для НПЗ Leuna в восточной Германии. После прекращения действия соглашений компания рассчитывает внедрить альтернативные решения, импортируя нефть через Польшу.

Ранее французская компания отказалась от закупок нефти и нефтепродуктов, а также газа на споте.

"Что касается нехватки газойля в Европе, то при отсутствии каких-либо противоположных указаний от европейских правительств TotalEnergies также расторгнет контракты на закупку российского газойля как можно скорее, но не позднее конца 2022 года. TotalEnergies будет импортировать нефтепродукты с других континентов, в частности газойль, произведенный НПЗ Satorp в Саудовской Аравии", - сообщили в TotalEnergies.

Компания также приняла решение прекратить инвестиции в проекты на территории России, в том числе "Арктик СПГ 2". В частности, TotalEnergies откажется от регистрации на своих счетах доказанных резервов в рамках проекта, а также прекратит выделять капитал для его развития.

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Тэги: TOTAL, НЕФТЬ, ЗАЯВЛЕНИЕ


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Вся информация, размещенная на данном веб-сайте, предназначена только для персонального использования и подлежит дальнейшему распространению в какой-либо форме только с разрешения агентства «Интерфакс-Азербайджан».

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