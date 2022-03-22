Песков: применение Россией ядерного оружия возможно в случае угрозы существованию страны

Россия может применить ядерное оружие в случае, если будет угроза существованию страны, заявил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков.
"У нас есть доктрина внутренней безопасности. Она в открытом доступе, и вы можете почитать о случаях, в которых ядерное оружие может быть использовано", - сказал Песков по-английски в интервью CNN, отвечая на вопрос о возможности использования Россией ядерного оружия.
"Если будет угроза существованию нашей страны, то оно может быть применено, в соответствии с нашей доктриной", - отметил он.
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