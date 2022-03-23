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Дальнее зарубежье 23.03.2022 13:01

Польша включила 45 дипломатов РФ в список подозреваемых в шпионаже - Агентство внутренней безопасности

Представитель Агентства внутренней безопасности Польши Станислав Жарын в среду в эфире польского телевидения подтвердил, что польские власти составили список из 45 российских дипломатов, которых подозревают в шпионаже, сообщает Bloomberg.

Ранее в среду польский информационный портал Onet проинформировал со ссылкой на собственные источники в правительстве страны о том, что польские власти приняли решение о высылке примерно 40 российских дипломатов за деятельность, несовместимую с их статусом.

По данным источников Onet, в связи с решением польских властей в среду утром в МИД страны вызван посол России в Варшаве Сергей Андреев.

Onet отмечает, что в списке фамилии примерно 40 человек, осуществлявших деятельность, несовместимую с Венской конвенцией о дипломатических сношениях, есть и сотрудники российского посольства в Варшаве.

Источники портала сообщили, что деятельность этих дипломатов представляла угрозу безопасности Польши, и ее можно охарактеризовать как шпионаж в пользу иностранного государства.

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Тэги: ПОЛЬША, РОССИЯ, ДИПЛОМАТЫ, СПИСОК


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Вся информация, размещенная на данном веб-сайте, предназначена только для персонального использования и подлежит дальнейшему распространению в какой-либо форме только с разрешения агентства «Интерфакс-Азербайджан».

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