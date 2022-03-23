Почти шесть тысяч человек задержаны на несанкционированных акциях в Москве в начале 2021 года - ГУ МВД

Столичные полицейские задержали порядка шести тысяч участников несанкционированных мероприятий, прошедших в начале 2021 года в Москве.
"Всего за участие в этих акциях задержано почти 6 тыс. человек, составлено свыше 5,8 тыс. протоколов об административных правонарушениях", - говорится в материалах ГУ МВД, представленных на заседании в Московской городской Думе в среду.
Кроме того, по данным полиции, на основании собранных материалов возбуждено 13 уголовных дел.
С 24 февраля 2021 года в Москве прошли несколько несогласованных акций.
В отношении правонарушителей были составлены административные протоколы по ч.5 статье 20.2 (Нарушение участником публичного мероприятия установленного порядка проведения митинга) КоАП РФ, по которой предусмотрен только штраф в размере от 10 тыс. до 20 тысяч рублей, а также по ч.2 или ч.8 ст. 20.2 (Организация либо проведение публичного мероприятия без подачи в установленном порядке уведомления о проведении публичного мероприятия и Повторное совершение административного правонарушения, предусмотренного данной статьей), по ч.6.1 ст.20.2 (Участие в несанкционированных митинге, повлекшим создание помех движению пешеходов или транспорта) либо по ст.19.3 (неповиновение законному распоряжению сотрудника полиции) либо по ст. 20.1 (мелкое хулиганство) КоАП РФ, которые предусматривают как штраф, так и административный арест.
По данным Мосгорсуда, свыше 200 человек были отправлены под административный арест, более тысячи оштрафованы.
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