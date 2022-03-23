Минэнерго Казахстана прорабатывает альтернативные маршруты для экспорта нефти после аварии на терминале КТК

Министерство энергетики Казахстана прорабатывает альтернативные маршруты для экспорта нефти после аварии на терминале Каспийского трубопроводного консорциума (КТК), сообщили агентству "Интерфакс-Казахстан" в пресс-службе ведомства.

"В настоящее время министерством энергетики проводятся консультации с КТК по срокам возобновления работы морского терминала, при этом прорабатываются возможности увеличения отгрузки нефти на экспорт по альтернативным маршрутам", - сообщили в пресс-службе.

По данным ведомства, "в Новороссийске прошел сильный шторм, скорость ветра достигала до 35 м/с, что повлияло на работу морского терминала Каспийского трубопроводного консорциума".

"Согласно информации КТК от 22 марта 2022 года по итогам внеочередной инспекции выявлено повреждение в виде смещения силового каркаса одного из плавучих шлангов выносного причального устройства - 3 (ВПУ), а также выявлены повреждения шлангов внутреннего рукава ВПУ-2. В этой связи КТК принято решение о временном выводе из эксплуатации указанных ВПУ для проведения промывки и ремонта", - проинформировали в Минэнерго.