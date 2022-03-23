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ТЭК 23.03.2022 13:34

ФРГ намерена как можно скорее сократить потребление энергоресурсов из РФ - Шольц

Германия стремится как можно скорее сократить зависимость от российских энергоресурсов, однако этот процесс быстрым не будет, заявил в среду канцлер ФРГ Олаф Шольц.

"Германия как можно скорее урежет (объемы поставок - ИФ) российской энергии", - приводит агентство Bloomberg слова Шольца, сказанные им в германском парламенте.

Он отметил, что перед Германией стоит задача - избавиться от зависимости от российских энергоресурсов, но ее нельзя добиться сразу.

"Мы покончим с зависимым положением, насколько быстро получится", - приводит в свою очередь портал t-online его слова.

"Но это не произойдет в одночасье", - уточнил канцлер.

Он пояснил, что поспешные меры могут привести к рецессии в ФРГ. В то же время канцлер пообещал продолжение ужесточения санкций против России.

Шольц также заявил, что Украина может положиться на Берлин. Говоря о ситуации с беженцами с Украины, Шольц добавил, что ФРГ готова их принимать. Однако он отказался пойти навстречу призывам Киева к введению бесполетной зоны над Украиной.

"Как это ни сложно, мы не согласимся содействовать (созданию - ИФ) бесполетной зоны", - сказал канцлер.

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Тэги: ГЕРМАНИЯ, РОССИЯ, ЭНЕРГОСНАБЖЕНИЕ, СОКРАЩЕНИЕ


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