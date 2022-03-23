Гражданин Азербайджана подорвался на мине в Физули

Гражданин Азербайджана подорвался на мине на территории Физулинского района и получил тяжелые ранения, сообщили в пресс-службе Генпрокуратуры страны. "Вугар Зульфугарлы 1996 года рождения подорвался на мине на территории Физулинского района Азербайджана. В результате он получил тяжкие телесные повреждения", - говорится в информации. По факту прокуратура Физулинского района проводит расследование.

Вся информация, размещенная на данном веб-сайте, предназначена только для персонального использования и подлежит дальнейшему распространению в какой-либо форме только с разрешения агентства «Интерфакс-Азербайджан».