Гражданин Азербайджана подорвался на мине в Физули

Гражданин Азербайджана подорвался на мине на территории Физулинского района и получил тяжелые ранения, сообщили в пресс-службе Генпрокуратуры страны.
"Вугар Зульфугарлы 1996 года рождения подорвался на мине на территории Физулинского района Азербайджана. В результате он получил тяжкие телесные повреждения", - говорится в информации.
По факту прокуратура Физулинского района проводит расследование.
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