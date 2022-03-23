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Карабах 23.03.2022 13:41

Гражданин Азербайджана подорвался на мине в Физули

Гражданин Азербайджана подорвался на мине на территории Физулинского района и получил тяжелые ранения, сообщили в пресс-службе Генпрокуратуры страны.

"Вугар Зульфугарлы 1996 года рождения подорвался на мине на территории Физулинского района Азербайджана. В результате он получил тяжкие телесные повреждения", - говорится в информации.

По факту прокуратура Физулинского района проводит расследование.

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Тэги: АЗЕРБАЙДЖАН, ФИЗУЛИ, МИНА, ПОДРЫВ


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Вся информация, размещенная на данном веб-сайте, предназначена только для персонального использования и подлежит дальнейшему распространению в какой-либо форме только с разрешения агентства «Интерфакс-Азербайджан».

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