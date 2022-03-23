Авиакомпания "Россия" (входит в группу "Аэрофлот" (MOEX:AFLT)) получила разрешение Росавиации на техобслуживание Boeing и Airbus с российской регистрацией.
Разрешение получил технический блок "России" в Санкт-Петербурге, уточнили в пресс-службе компании. Оно позволяет проводить оперативное и периодическое обслуживание самолетов и компонентов.
Ранее компания была уполномочена обслуживать только российские Superjet 100.
Парк "России" включает 127 воздушных судов: 68 Superjet 100, 20 Airbus А319, 8 Airbus А320, 12 Boeing 737, 10 Boeing 777 и 9 Boeing 747.
Ранее аналогичное разрешение Росавиации получили специализированная "дочка" "Аэрофлота" "А-Техникс" и авиакомпания AZUR air.
Евросоюз 26 февраля ввел санкции, которые запрещают поставки в Россию гражданских самолетов и запчастей, а также их техобслуживание и страхование. Кроме того, санкции обязывают лизингодателей разорвать до конца марта действующие контракты с авиакомпаниями.
Всего в РФ сейчас около 1,3 тыс. воздушных судов, большая часть из них до санкций была зарегистрирована в иностранных реестрах, сообщали ранее в марте в Минтрансе РФ. После санкций почти 800 самолетов были зарегистрированы в России, говорил глава Минтранса Виталий Савельев.
МИД посоветовал Армении не вмешиваться во внутренние дела Баку
Гражданин Азербайджана подорвался на мине в Физули
Азербайджан и Пакистан намерены расширять сотрудничество в военной сфере
РФ говорит с Азией о дополнительных поставках энергоресурсов, эти объёмы будут сняты с других направлений - Новак
Польша и страны Балтии призвали запретить провоз грузов РФ по европейским автодорогам
ФРГ намерена как можно скорее сократить потребление энергоресурсов из РФ - Шольц
Red Wings открывает рейсы Екатеринбург-Анталия, Самара-Ереван, Махачкала-Стамбул на Superjet 100
Число кибератак на россиян с использованием программ для удаленного доступа выросло на 50% с 20 февраля - "Лаборатория Касперского"
Суточная заболеваемость COVID-19 в Москве выросла почти вдвое
Алиев принял участие в открытии в Суговушане воинской части и первого УТС по гребле
Утверждено положение о временном реестре построек на освобожденных территориях Азербайджана
ЦТСП направит 3,5 млн манатов на строительство и восстановление домов в Гяндже, пострадавших осенью 2020г в период войны с Арменией
Гюнай Джалилова: В 2021 году Yelo Bank достиг большего, чем планировал
Узбекистан открыт к диалогу с Азербайджаном в сфере энергетики
«63% выданных Yelo Bank кредитов направлены на поддержку бизнеса»
NEQSOL Holding перечислил в Фонд “YAŞAT” 500 тысяч манатов по случаю праздника Новруз
Состоялись выборы членов правления Caspian Energy Club
Выпускники Школы Банкиров Розничного Сектора приступили к работе в AccessBank
ГНС Азербайджана организует форум, посвященный налоговым реформам
В Узбекистане пройдет международный инвестиционный форум
В Посольстве Узбекистана в городе Баку сформирован избирательный участок
Слышали звон, да не знают, где он: как депутаты Европарламента угодили в армянскую ловушку
Добыча газа в Азербайджане к 2026г приблизится к 50 млрд кубометров