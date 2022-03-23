Вход для подписчиков
Эта новость доступна только подписчикам.
Чтобы прочитать ее, войдите под своим аккаунтом или зарегистрируйтесь.
Логин
Пароль
Неверный логин или пароль
О нас
 
Вход для подписчиков
Главная
Политика


Экономика


Общество


Регионы страны


За рубежом


Эксклюзив


Пресс-релиз


Анонсы


Точка зрения



Руководство


Архив


Курсы валют

USD   1.7 EUR   1.8832 RUR   0.0165 GBR   2.2363 TRY   0.1155

Цена на нефть

17.03 $/bbl +/- WTI 102.98 +7.94 Brent 106.64 +8.62

Погода в Баку

  ночь день

СНГ 23.03.2022 13:46

Авиакомпания "Россия" получила разрешение Росавиации на техобслуживание Boeing и Airbus

Авиакомпания "Россия" (входит в группу "Аэрофлот" (MOEX:AFLT)) получила разрешение Росавиации на техобслуживание Boeing и Airbus с российской регистрацией.

Разрешение получил технический блок "России" в Санкт-Петербурге, уточнили в пресс-службе компании. Оно позволяет проводить оперативное и периодическое обслуживание самолетов и компонентов.

Ранее компания была уполномочена обслуживать только российские Superjet 100.

Парк "России" включает 127 воздушных судов: 68 Superjet 100, 20 Airbus А319, 8 Airbus А320, 12 Boeing 737, 10 Boeing 777 и 9 Boeing 747.

Ранее аналогичное разрешение Росавиации получили специализированная "дочка" "Аэрофлота" "А-Техникс" и авиакомпания AZUR air.

Евросоюз 26 февраля ввел санкции, которые запрещают поставки в Россию гражданских самолетов и запчастей, а также их техобслуживание и страхование. Кроме того, санкции обязывают лизингодателей разорвать до конца марта действующие контракты с авиакомпаниями.

Всего в РФ сейчас около 1,3 тыс. воздушных судов, большая часть из них до санкций была зарегистрирована в иностранных реестрах, сообщали ранее в марте в Минтрансе РФ. После санкций почти 800 самолетов были зарегистрированы в России, говорил глава Минтранса Виталий Савельев.

Вся информация, размещенная на данном веб-сайте, предназначена только для персонального использования и подлежит дальнейшему распространению в какой-либо форме только с разрешения агентства «Интерфакс-Азербайджан».
Версия для печати
Тэги: РОССИЯ, АВИАКОМПАНИЯ, САМОЛЕТЫ, РЕМОНТ


Похожие новости


"Уральские авиалинии" приостанавливают выполнение рейсов в Азербайджан Армянская авиакомпания Flyone Armenia увеличивает число рейсов в РФ до пяти в неделю S7 с 3 июля открывает прямые рейсы из Владикавказа в Баку "Уральские авиалинии" рассчитывают на поставку первых Boeing-737 MAX с декабря - гендиректор Киргизская авиакомпания Avia Traffic отменила два рейса Ош-Москва из-за неисправности самолета Bulgaria Air вернулась к работе в рамках расписания

Политика

Экономика

Общество

Регионы страны

Эксклюзив

Пресс-релиз

Анонсы

Точка зрения

© Interfax-Azerbaijan
2006-2022
Контакты
Реклама на сайте
Вакансии
   
Вся информация, размещенная на данном веб-сайте, предназначена только для персонального использования и подлежит дальнейшему распространению в какой-либо форме только с разрешения агентства «Интерфакс-Азербайджан».

Баку, Ичеришехер, улица В.Мустафазаде 6/10, 3-й этаж Бизнес-центра "Сахибтадж" Телефоны: (99412) 497-35-07, 497-42-93   ●   Факс: (99412) 497-42-94
E-mail: baku@interfax.az