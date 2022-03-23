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Дальнее зарубежье 23.03.2022 14:39

Зеленский выступает за новые механизмы международной безопасности

Президент Украины Владимир Зеленский высказался за разработку новых гарантий международной безопасности и механизмов для их реализации, чтобы предотвращать военные конфликты.

Выступая в среду по видеосвязи в парламенте Японии, Зеленский отметил, что действующие в мире механизмы международной безопасности не работают. "Мы должны наработать новые гарантии безопасности. Чтобы можно было действовать превентивно и сильно каждый раз, когда возникает угроза для мира", - сказал он.

"Лидерство Японии может стать незаменимым в их разработке. Для Украины, для мира. Я предлагаю вам это", - заявил Зеленский.

Он также призвал объединять усилия государств Азии, "чтобы стабилизировать ситуацию", и заявил целесообразности введения "эмбарго на торговлю с Россией".

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Тэги: УКРАИНА, ЗЕЛЕНСКИЙ, ЯПОНИЯ


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Вся информация, размещенная на данном веб-сайте, предназначена только для персонального использования и подлежит дальнейшему распространению в какой-либо форме только с разрешения агентства «Интерфакс-Азербайджан».

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