Зеленский выступает за новые механизмы международной безопасности

Президент Украины Владимир Зеленский высказался за разработку новых гарантий международной безопасности и механизмов для их реализации, чтобы предотвращать военные конфликты.

Выступая в среду по видеосвязи в парламенте Японии, Зеленский отметил, что действующие в мире механизмы международной безопасности не работают. "Мы должны наработать новые гарантии безопасности. Чтобы можно было действовать превентивно и сильно каждый раз, когда возникает угроза для мира", - сказал он.

"Лидерство Японии может стать незаменимым в их разработке. Для Украины, для мира. Я предлагаю вам это", - заявил Зеленский.

Он также призвал объединять усилия государств Азии, "чтобы стабилизировать ситуацию", и заявил целесообразности введения "эмбарго на торговлю с Россией".