Прокурорская проверка обстоятельств отправки солдат-срочников в Украину требует времени - Песков

Военная прокуратура пока не сообщала о результатах проверки обстоятельств отправки российских солдат-срочников в Украину, но подобные разбирательства требуют времени, заявил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков.
"Насколько мне известно, до сих пор какой-либо информации не было от военной прокуратуры, коей было поручено дать правовую оценку. Но с другой стороны, и времени еще прошло не так много. Разумеется, такая серьезная работа требует времени", - сказал Песков журналистам в среду.
Так он ответил на вопрос, известны ли уже результаты проверки обстоятельств отправки российских солдат-срочников на Украину, и были ли выявлены новые подобные факты.
2 марта в Минобороны РФ заявляли, что "военнослужащие срочной службы в специальной операции в Украине не участвуют". 8 марта об этом сказал и президент РФ Владимир Путин.
9 марта официальный представитель Минобороны РФ Игорь Конашенков заявил на брифинге, что "к сожалению, обнаружились несколько фактов присутствия военнослужащих срочной службы в частях российских Вооруженных сил, участвующих в проведении специальной военной операции на территории Украины".
"Практически все такие военнослужащие уже выведены на территорию России", - сказал он.
Ряд российских солдат-срочников были захвачены в результате "нападения диверсионной группы нацбатальона", сообщил он.
В тот же день, 9 марта, Песков сообщил журналистам, что по поручению президента РФ в Главную военную прокуратуру направлены материалы для правовой оценки действий и наказания должностных лиц, ответственных за невыполнение указания главы государства категорически исключить привлечение солдат-срочников к операции на территории Украины. По его словам, до этого Путину докладывали о выполнении его указания.
"До начала проведения специальной военной операции по указанию президента России, Верховного главнокомандующего Владимира Путина до всех командиров подразделений Вооруженных сил было доведено указание: категорически исключить привлечение военнослужащих срочной службы для выполнения любых задач на территории Украины. Президенту Путину было доложено о выполнении этого указания", - сказал Песков.
"В связи с фактами присутствия ряда военнослужащих срочной службы в частях Вооруженных сил, которые участвуют в проведении специальной военной операции на территории Украины, по указанию президента России в Главную военную прокуратуру направлены материалы для проверки и правовой оценки действий и наказания должностных лиц, ответственных за невыполнение этого указания", - сообщил он.
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