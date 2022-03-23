Вход для подписчиков
Эта новость доступна только подписчикам.
Чтобы прочитать ее, войдите под своим аккаунтом или зарегистрируйтесь.
Логин
Пароль
Неверный логин или пароль
О нас
 
Вход для подписчиков
Главная
Политика


Экономика


Общество


Регионы страны


За рубежом


Эксклюзив


Пресс-релиз


Анонсы


Точка зрения



Руководство


Архив


Курсы валют

USD   1.7 EUR   1.8832 RUR   0.0165 GBR   2.2363 TRY   0.1155

Цена на нефть

17.03 $/bbl +/- WTI 102.98 +7.94 Brent 106.64 +8.62

Погода в Баку

  ночь день

СНГ 23.03.2022 14:46

Прокурорская проверка обстоятельств отправки солдат-срочников в Украину требует времени - Песков

Военная прокуратура пока не сообщала о результатах проверки обстоятельств отправки российских солдат-срочников в Украину, но подобные разбирательства требуют времени, заявил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков.

"Насколько мне известно, до сих пор какой-либо информации не было от военной прокуратуры, коей было поручено дать правовую оценку. Но с другой стороны, и времени еще прошло не так много. Разумеется, такая серьезная работа требует времени", - сказал Песков журналистам в среду.

Так он ответил на вопрос, известны ли уже результаты проверки обстоятельств отправки российских солдат-срочников на Украину, и были ли выявлены новые подобные факты.

2 марта в Минобороны РФ заявляли, что "военнослужащие срочной службы в специальной операции в Украине не участвуют". 8 марта об этом сказал и президент РФ Владимир Путин.

9 марта официальный представитель Минобороны РФ Игорь Конашенков заявил на брифинге, что "к сожалению, обнаружились несколько фактов присутствия военнослужащих срочной службы в частях российских Вооруженных сил, участвующих в проведении специальной военной операции на территории Украины".

"Практически все такие военнослужащие уже выведены на территорию России", - сказал он.

Ряд российских солдат-срочников были захвачены в результате "нападения диверсионной группы нацбатальона", сообщил он.

В тот же день, 9 марта, Песков сообщил журналистам, что по поручению президента РФ в Главную военную прокуратуру направлены материалы для правовой оценки действий и наказания должностных лиц, ответственных за невыполнение указания главы государства категорически исключить привлечение солдат-срочников к операции на территории Украины. По его словам, до этого Путину докладывали о выполнении его указания.

"До начала проведения специальной военной операции по указанию президента России, Верховного главнокомандующего Владимира Путина до всех командиров подразделений Вооруженных сил было доведено указание: категорически исключить привлечение военнослужащих срочной службы для выполнения любых задач на территории Украины. Президенту Путину было доложено о выполнении этого указания", - сказал Песков.

"В связи с фактами присутствия ряда военнослужащих срочной службы в частях Вооруженных сил, которые участвуют в проведении специальной военной операции на территории Украины, по указанию президента России в Главную военную прокуратуру направлены материалы для проверки и правовой оценки действий и наказания должностных лиц, ответственных за невыполнение этого указания", - сообщил он.

Вся информация, размещенная на данном веб-сайте, предназначена только для персонального использования и подлежит дальнейшему распространению в какой-либо форме только с разрешения агентства «Интерфакс-Азербайджан».
Версия для печати
Тэги: РОССИЯ, УКРАИНА, СРОЧНИКИ, ПРОВЕРКА


Похожие новости


Песков: в ОДКБ не обсуждались вопросы участия других стран в спецоперации РФ на Украине Песков: ввод миротворцев НАТО на Украину был бы крайне опасным решением Дума приняла закон о статусе ветеранов боевых действий для участников спецоперации в Украине Linde приостановила развитие новых проектов в РФ Израильский премьер заявляет о прогрессе на переговорах Украины и РФ Прогресс на переговорах Москвы и Киева пока недостаточен для встречи Путина и Зеленского - Песков

Политика

Экономика

Общество

Регионы страны

Эксклюзив

Пресс-релиз

Анонсы

Точка зрения

© Interfax-Azerbaijan
2006-2022
Контакты
Реклама на сайте
Вакансии
   
Вся информация, размещенная на данном веб-сайте, предназначена только для персонального использования и подлежит дальнейшему распространению в какой-либо форме только с разрешения агентства «Интерфакс-Азербайджан».

Баку, Ичеришехер, улица В.Мустафазаде 6/10, 3-й этаж Бизнес-центра "Сахибтадж" Телефоны: (99412) 497-35-07, 497-42-93   ●   Факс: (99412) 497-42-94
E-mail: baku@interfax.az