ЕС одобрил соглашение с Киевом о передаче Украине секретной информации - СМИ

Евросоюз утвердил соглашение с Украиной о передаче Киеву секретной информации, в том числе спутниковых снимков, передает в среду Bloomberg со ссылкой на осведомленные источники.

"ЕС утвердил соглашение с Украиной, которое позволит блоку делиться с Киевом секретной информацией, такой как спутниковые снимки", - информирует агентство.

"Первоначально соглашение будет действовать в течение одного года и может быть возобновлено", - пишет агентство.

Как отмечается, постпредов ЕС во вторник проинформировали о соответствующем соглашении.