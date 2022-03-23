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Дальнее зарубежье 23.03.2022 14:50

ЕС одобрил соглашение с Киевом о передаче Украине секретной информации - СМИ

Евросоюз утвердил соглашение с Украиной о передаче Киеву секретной информации, в том числе спутниковых снимков, передает в среду Bloomberg со ссылкой на осведомленные источники.

"ЕС утвердил соглашение с Украиной, которое позволит блоку делиться с Киевом секретной информацией, такой как спутниковые снимки", - информирует агентство.

"Первоначально соглашение будет действовать в течение одного года и может быть возобновлено", - пишет агентство.

Как отмечается, постпредов ЕС во вторник проинформировали о соответствующем соглашении.

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Тэги: ЕС, УКРАИНА, ИНФОРМАЦИЯ, ПЕРЕДАЧА


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Вся информация, размещенная на данном веб-сайте, предназначена только для персонального использования и подлежит дальнейшему распространению в какой-либо форме только с разрешения агентства «Интерфакс-Азербайджан».

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