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СНГ 23.03.2022 14:53

Путин быстро примет решение по поводу закона о штрафах за фейки о госорганах РФ - Песков

Президент РФ Владимир Путин рассмотрит вопрос о подписании поправок в законодательство об ответственности за недостоверную информацию о работе госорганов РФ за рубежом как только принятый закон к нему поступит, заявил его пресс-секретарь Дмитрий Песков.

"Он весьма оперативно поступит президенту, и если президент примет такое решение, он его подпишет. То есть это уже вопрос такой технологический, он достаточно быстрый", - сказал Песков журналистам в среду.

Госдума во вторник во втором и третьих чтениях приняла поправки в законодательство об ответственности за недостоверную информацию о работе госорганов РФ за рубежом; штрафы составят до 5 миллионов рублей, максимальные сроки лишения свободы до 15 лет.

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Тэги: РОССИЯ, ФЕЙКИ, ЗАКОН, ПРЕЗИДЕНТ


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Вся информация, размещенная на данном веб-сайте, предназначена только для персонального использования и подлежит дальнейшему распространению в какой-либо форме только с разрешения агентства «Интерфакс-Азербайджан».

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