Путин быстро примет решение по поводу закона о штрафах за фейки о госорганах РФ - Песков

Президент РФ Владимир Путин рассмотрит вопрос о подписании поправок в законодательство об ответственности за недостоверную информацию о работе госорганов РФ за рубежом как только принятый закон к нему поступит, заявил его пресс-секретарь Дмитрий Песков.
"Он весьма оперативно поступит президенту, и если президент примет такое решение, он его подпишет. То есть это уже вопрос такой технологический, он достаточно быстрый", - сказал Песков журналистам в среду.
Госдума во вторник во втором и третьих чтениях приняла поправки в законодательство об ответственности за недостоверную информацию о работе госорганов РФ за рубежом; штрафы составят до 5 миллионов рублей, максимальные сроки лишения свободы до 15 лет.
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