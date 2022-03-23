Путин быстро примет решение по поводу закона о штрафах за фейки о госорганах РФ - Песков

Президент РФ Владимир Путин рассмотрит вопрос о подписании поправок в законодательство об ответственности за недостоверную информацию о работе госорганов РФ за рубежом как только принятый закон к нему поступит, заявил его пресс-секретарь Дмитрий Песков.

"Он весьма оперативно поступит президенту, и если президент примет такое решение, он его подпишет. То есть это уже вопрос такой технологический, он достаточно быстрый", - сказал Песков журналистам в среду.

Госдума во вторник во втором и третьих чтениях приняла поправки в законодательство об ответственности за недостоверную информацию о работе госорганов РФ за рубежом; штрафы составят до 5 миллионов рублей, максимальные сроки лишения свободы до 15 лет.