Песков: ввод миротворцев НАТО на Украину был бы крайне опасным решением

Ввод миротворцев НАТО на Украину был бы опрометчивым и крайне опасным решением, заявил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков.

"Это было бы весьма опрометчивым и крайне опасным решением", - сказал он журналистам, комментируя предложение польских властей о вводе миротворцев альянса на Украину.

По словам представителя Кремля, "осуществляется специальная военная операция, и любое возможное соприкосновение наших военных с военными НАТО может привести к вполне понятным труднопоправимым последствиям".

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