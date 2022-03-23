Новак: пока рано ставить вопрос об изменении квот ОПЕК+

Пока рано ставить вопрос перед ОПЕК+ об изменении квот на добычу нефти относительно плана, пока Россия обеспечивает поставки, заявил вице-премьер РФ Александр Новак журналистам.

«Еще рано об этом говорить, потому что у нас обеспечиваются все поставки», - сказал вице-премьер.

Он сказал также, что у него нет информации о том, что какие-то страны ОПЕК+ предлагают повысить нефтедобычу сверх плана ввиду высоких цен на нефть.

Новак сказал также, что пока нет информации, что в РФ идёт снижение производства нефтепродуктов. «Давайте подождем статистику и планы компаний, у меня нет информации, что идет падение производства. Март весь законтрактован, обеспечиваются все поставки. Что касается апреля, мая, есть трудности, компании решают их, с логистикой, оплатой. Надо смотреть, как будет развиваться ситуация», - отметил Новак.