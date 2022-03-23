Южная Корея с 1 апреля вернет безвизовый въезд в страну для граждан 25 стран

Власти Южной Кореи приняли решение 1 апреля вернуть безвизовый въезд в республику для граждан 25 стран, включая Россию, однако туристам въезд все еще запрещен.
«По решению правительства Республики Корея с 01.04.2022 года 00:00 часов для 25 стран, включая РФ, отменяется приостановка безвизового режима, введенная в связи с распространением COVID-19. С 1 апреля граждане РФ могут въезжать в страну без визы», - сообщает Южно-Сахалинская канцелярия Генконсульства республики во Владивостоке.
Как отмечают в дипмиссии, для путешествия в Южную Корею россиянам потребуется только электронное разрешение на въезд (K-ETA). Но в настоящее время дата начала приема заявлений на получение электронного разрешения на въезд не определена.
Российские туристы пока не могут посещать республику, въезд разрешен только отдельным категориям граждан для обучения, лечения, с дипломатическими целями. Помимо двух ПЦР-тестов (перед поездкой и по прибытии) всем гражданам придется соблюдать двухнедельный карантин.
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