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Дальнее зарубежье 23.03.2022 18:30

Южная Корея с 1 апреля вернет безвизовый въезд в страну для граждан 25 стран

Власти Южной Кореи приняли решение 1 апреля вернуть безвизовый въезд в республику для граждан 25 стран, включая Россию, однако туристам въезд все еще запрещен.

«По решению правительства Республики Корея с 01.04.2022 года 00:00 часов для 25 стран, включая РФ, отменяется приостановка безвизового режима, введенная в связи с распространением COVID-19. С 1 апреля граждане РФ могут въезжать в страну без визы», - сообщает Южно-Сахалинская канцелярия Генконсульства республики во Владивостоке.

Как отмечают в дипмиссии, для путешествия в Южную Корею россиянам потребуется только электронное разрешение на въезд (K-ETA). Но в настоящее время дата начала приема заявлений на получение электронного разрешения на въезд не определена.

Российские туристы пока не могут посещать республику, въезд разрешен только отдельным категориям граждан для обучения, лечения, с дипломатическими целями. Помимо двух ПЦР-тестов (перед поездкой и по прибытии) всем гражданам придется соблюдать двухнедельный карантин.

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Тэги: МИР, ЮЖНАЯ КОРЕЯ, ВИЗЫ

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Вся информация, размещенная на данном веб-сайте, предназначена только для персонального использования и подлежит дальнейшему распространению в какой-либо форме только с разрешения агентства «Интерфакс-Азербайджан».

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