Западные лизингодатели потребовали от РФ вернуть им более 500 самолетов на $20 млрд

Западные лизингодатели потребовали вернуть им более 500 самолетов общей остаточной стоимостью $20 млрд, заявил глава Минтранса РФ Виталий Савельев, выступая в Совете Федерации в среду.

«Уже запросы поступили на более чем 500 самолетов иностранного производства (...) Мы сейчас определяемся с правительством (по поводу их выкупа - ИФ), я вам просто скажу объем выкупа - это $20 млрд по остаточной стоимости, если выкупать то, что мы недоплатили. Это очень большая сумма», - сказал Савельев.

Евросоюз 26 февраля ввел санкции, которые запрещают поставки в Россию гражданских самолетов и запчастей, а также их техобслуживание и страхование. Кроме того, санкции обязывают лизингодателей разорвать до конца марта действующие контракты с авиакомпаниями.

Всего в РФ сейчас около 1,3 тыс. воздушных судов, сообщали ранее в Минтрансе РФ.