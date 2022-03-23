В Азербайджане незначительный суточный рост случаев COVID-19

За минувшие сутки коронавирус в Азербайджане выявлен у 38 человек, общее число подтвержденных случаев заражения COVID-19 достигло 791 тыс. 583, сообщает в среду республиканский оперативный штаб.

Днем ранее было зарегистрировано 34 случая.

За сутки от коронавирусной инфекции скончались четыре человека (накануне - семеро). Общее число жертв COVID-19 в Азербайджане составляет 9 тыс. 670 человек, следует из опубликованных данных.

От COVID-19 вылечились 781 тыс. 303 человека (+ 101 за сутки).

В настоящее время на лечении и карантине находятся 610 человек.

За сутки медики провели 2 тыс. 695 тестов на коронавирус против 2 тыс. 741 тест накануне. Всего в стране с начала пандемии сделано 6 млн 673 тыс. 982 теста на COVID-19.

Р.Керимов