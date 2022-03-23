Фондовые индексы США падают на «ястребиных» заявлениях представителей ФРС, слабых статданных

Американские фондовые индексы снижаются в среду на фоне «ястребиных» заявлений представителей Федеральной резервной системы (ФРС), а также растущих опасений усиления инфляции в США из-за подъема цен на нефть.
В центре внимания трейдеров остается ситуация вокруг Украины. В четверг пройдет встреча глав государств НАТО, итогом которой могут стать более жесткие меры в отношении РФ в связи с военной операцией в Украине, длящейся уже почти месяц. Президент США Джо Байден в среду отправляется в Европу, где примет участие в саммите НАТО, стран G7 и выступит перед лидерами Евросоюза.
По словам советника американского президента по нацбезопасности Джейка Салливана, основная цель поездки Байдена - координация дальнейшей реакции Запада на ситуацию в Украине. Салливан также сообщил, что Байден вместе с партнерами планирует объявить о новых санкциях против РФ. «Он объявит о совместных действиях по укреплению европейской энергетической безопасности и сокращению зависимости Европы от российского газа», - добавил Салливан.
Цены на нефть в среду прибавляют более 4%, в том числе из-за опасений введения новых санкций в отношении энергетического сектора РФ.
«Мировые рынки будут оставаться очень чувствительными к событиям, развивающимся в Украине», - отмечает аналитик Hargreaves Lansdown Сюзанна Стритер.
«Давление на нефтяной рынок остается крайне высоким, и это способствует усилению инфляционных опасений», - приводит слова Стритер Dow Jones.
Председатель Федерального резервного банка (ФРБ) Кливленда Лоретта Местер заявила накануне, что Федрезерву, по ее мнению, следует повысить базовую процентную ставку до 2,5% к концу текущего года с нынешнего уровня в 0,5% и продолжить повышения в следующем году.
«По моему мнению, инфляция, достигшая 40-летнего максимума, сейчас является проблемой номер один в американской экономике», - сказала она, выступая в Университете Джона Кэрролла.
Президент ФРБ Сан-Франциско Мэри Дейли тем временем заявила, что Федрезерву следует постепенно поднять ставку до нейтрального уровня и, возможно, даже чуть выше этого уровня, чтобы ограничить экономический рост и опустить инфляцию.
Статданные по экономике США, опубликованные в среду, показали неожиданное снижение продаж новостроек в стране.
Продажи новых домов в феврале упали на 2% по сравнению с предыдущим месяцем и составили 772 тыс. в пересчете на годовые темпы, сообщило министерство торговли страны. Согласно пересмотренным данным, в январе было реализовано 788 тыс. домов, тогда как ранее был назван показатель в 801 тыс. Аналитики в среднем ожидали роста продаж новостроек в прошлом месяце на 1,1% с объявленного ранее январского уровня - до 810 тыс., сообщает Trading Economics.
Акции Adobe Inc. теряют в цене 7,9%. Крупнейший в мире разработчик программного обеспечения для обработки изображений увеличил выручку в первом финансовом квартале до рекордного уровня, однако прогноз прибыли на второй финквартал оказался хуже ожиданий рынка.
Стоимость бумаг GameStop Corp. подскочила на 12% на информации о том, что председатель совета директоров компании Райан Коэн приобрел 100 тыс. ее акций.
Цена акций Cresco Labs, производителя медицинской марихуаны, упала на 5,8% после объявления о покупке конкурирующей Columbia Care Inc. за $2 млрд.
Среди компаний индекса Dow Jones лидерами снижения в среду являются Salesforce.com Inc. (-4,4%), Home Depot Inc. (-2,7%), а также Boeing Co. (-2,6%), Microsoft Corp. (-1,4%) и Visa Inc. (-1,1%).
Индекс Dow Jones Industrial Average к 18:10 по бакинскому времени в среду опустился на 228,5 пункта (0,66%) и составил 34578,96 пункта.
S&P 500 уменьшился на 24,47 пункта (0,54%) - до 4487,14 пункта.
Nasdaq Composite упал на 109,91 пункта (0,78%) и составил 13998,9 пункта.
На заседании СМИД ОИС приняты 4 резолюции, связанные с агрессией Армении против Азербайджана
Гендиректор IOFS высоко оценил вклад Азербайджана в проекты ОИС
МИД посоветовал Армении не вмешиваться во внутренние дела Баку
В Азербайджане незначительный суточный рост случаев COVID-19
Число заболеваний COVID-19 повышается вторую неделю подряд после долгого спада - ВОЗ
Red Wings открывает рейсы Екатеринбург-Анталия, Самара-Ереван, Махачкала-Стамбул на Superjet 100
Алиев принял участие в открытии в Суговушане воинской части и первого УТС по гребле
Утверждено положение о временном реестре построек на освобожденных территориях Азербайджана
ЦТСП направит 3,5 млн манатов на строительство и восстановление домов в Гяндже, пострадавших осенью 2020г в период войны с Арменией
Польша не разрешит Москве заменить высланных дипломатов
Латвия, потеряв грузы из РФ и Беларуси, будет тратить до 60 млн евро в год на ж/д инфраструктуру
Гюнай Джалилова: В 2021 году Yelo Bank достиг большего, чем планировал
Узбекистан открыт к диалогу с Азербайджаном в сфере энергетики
«63% выданных Yelo Bank кредитов направлены на поддержку бизнеса»
NEQSOL Holding перечислил в Фонд “YAŞAT” 500 тысяч манатов по случаю праздника Новруз
Состоялись выборы членов правления Caspian Energy Club
Выпускники Школы Банкиров Розничного Сектора приступили к работе в AccessBank
ГНС Азербайджана организует форум, посвященный налоговым реформам
В Узбекистане пройдет международный инвестиционный форум
В Посольстве Узбекистана в городе Баку сформирован избирательный участок
Слышали звон, да не знают, где он: как депутаты Европарламента угодили в армянскую ловушку
Добыча газа в Азербайджане к 2026г приблизится к 50 млрд кубометров