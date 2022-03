Фондовые индексы США падают на «ястребиных» заявлениях представителей ФРС, слабых статданных

Американские фондовые индексы снижаются в среду на фоне «ястребиных» заявлений представителей Федеральной резервной системы (ФРС), а также растущих опасений усиления инфляции в США из-за подъема цен на нефть.

В центре внимания трейдеров остается ситуация вокруг Украины. В четверг пройдет встреча глав государств НАТО, итогом которой могут стать более жесткие меры в отношении РФ в связи с военной операцией в Украине, длящейся уже почти месяц. Президент США Джо Байден в среду отправляется в Европу, где примет участие в саммите НАТО, стран G7 и выступит перед лидерами Евросоюза.

По словам советника американского президента по нацбезопасности Джейка Салливана, основная цель поездки Байдена - координация дальнейшей реакции Запада на ситуацию в Украине. Салливан также сообщил, что Байден вместе с партнерами планирует объявить о новых санкциях против РФ. «Он объявит о совместных действиях по укреплению европейской энергетической безопасности и сокращению зависимости Европы от российского газа», - добавил Салливан.

Цены на нефть в среду прибавляют более 4%, в том числе из-за опасений введения новых санкций в отношении энергетического сектора РФ.

«Мировые рынки будут оставаться очень чувствительными к событиям, развивающимся в Украине», - отмечает аналитик Hargreaves Lansdown Сюзанна Стритер.

«Давление на нефтяной рынок остается крайне высоким, и это способствует усилению инфляционных опасений», - приводит слова Стритер Dow Jones.

Председатель Федерального резервного банка (ФРБ) Кливленда Лоретта Местер заявила накануне, что Федрезерву, по ее мнению, следует повысить базовую процентную ставку до 2,5% к концу текущего года с нынешнего уровня в 0,5% и продолжить повышения в следующем году.

«По моему мнению, инфляция, достигшая 40-летнего максимума, сейчас является проблемой номер один в американской экономике», - сказала она, выступая в Университете Джона Кэрролла.

Президент ФРБ Сан-Франциско Мэри Дейли тем временем заявила, что Федрезерву следует постепенно поднять ставку до нейтрального уровня и, возможно, даже чуть выше этого уровня, чтобы ограничить экономический рост и опустить инфляцию.

Статданные по экономике США, опубликованные в среду, показали неожиданное снижение продаж новостроек в стране.

Продажи новых домов в феврале упали на 2% по сравнению с предыдущим месяцем и составили 772 тыс. в пересчете на годовые темпы, сообщило министерство торговли страны. Согласно пересмотренным данным, в январе было реализовано 788 тыс. домов, тогда как ранее был назван показатель в 801 тыс. Аналитики в среднем ожидали роста продаж новостроек в прошлом месяце на 1,1% с объявленного ранее январского уровня - до 810 тыс., сообщает Trading Economics.

Акции Adobe Inc. теряют в цене 7,9%. Крупнейший в мире разработчик программного обеспечения для обработки изображений увеличил выручку в первом финансовом квартале до рекордного уровня, однако прогноз прибыли на второй финквартал оказался хуже ожиданий рынка.

Стоимость бумаг GameStop Corp. подскочила на 12% на информации о том, что председатель совета директоров компании Райан Коэн приобрел 100 тыс. ее акций.

Цена акций Cresco Labs, производителя медицинской марихуаны, упала на 5,8% после объявления о покупке конкурирующей Columbia Care Inc. за $2 млрд.

Среди компаний индекса Dow Jones лидерами снижения в среду являются Salesforce.com Inc. (-4,4%), Home Depot Inc. (-2,7%), а также Boeing Co. (-2,6%), Microsoft Corp. (-1,4%) и Visa Inc. (-1,1%).

Индекс Dow Jones Industrial Average к 18:10 по бакинскому времени в среду опустился на 228,5 пункта (0,66%) и составил 34578,96 пункта.

S&P 500 уменьшился на 24,47 пункта (0,54%) - до 4487,14 пункта.

Nasdaq Composite упал на 109,91 пункта (0,78%) и составил 13998,9 пункта.