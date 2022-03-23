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СНГ 23.03.2022 19:15

Польша высылает практически всех российских дипломатов, находящихся в этой стране - МИД РФ

Польша высылает практически всех российских дипломатов, заявила в среду официальный представитель МИД РФ Мария Захарова.

«Я думаю, что высылка практически всех российских дипломатов с территории Польши связана именно с этим: они не хотят, чтобы гражданам Украины, которые связывали и связывают свою судьбу с Россией, была оказана поддержка и помощь, в том числе в возвращении, в приезде на территорию России», - сказала она в эфире телеканала «Россия-24» (ВГТРК).

«Они делают все, чтобы усугубить ситуацию для этих людей, возможно, даже их наказать», - подчеркнула Захарова.

«Мы пока еще фамилии не знаем, они нам ещё не сказали. Но честно говоря, даже не понимаем, откуда взялась такая цифра, учитывая, что она несколько больше, исходя из того, что мы понимаем, количественного показателя дипломатического состава», - отметила официальный представитель российского МИД.

«Нужно понять, о ком идёт речь, и потом уже делать какие-то выводы, потому что дипломатов меньше, чем заявленная цифра», - сказала Захарова.

Ранее в среду представитель Агентства внутренней безопасности Польши Станислав Жарын подтвердил, что польские власти составили список из 45 российских дипломатов, которых подозревают в шпионаже.

Позже посол России в Польше сообщил о получении в МИД этой страны ноты о высылке 45 российских дипломатов, которым предписано покинуть страну максимум за пять дней.

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Тэги: РОССИЯ, МИД, ПОЛЬША, ДИПЛОМАТЫ


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