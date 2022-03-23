Правительство РФ определило условия допуска судов из «недружественных государств» в свои морские порты

Правительство РФ приняло постановление, которое в качестве ответной меры в отношении морских судов «недружественных стран» устанавливает правила ввода ограничений по заходам в морские порты РФ судов, плавающих под флагом иностранного государства.

«Согласно утвержденному правительством порядку, решение о допуске или недопуске судов конкретного недружественного государства в отечественные морские порты будет утверждаться отдельным распоряжением кабмина», - говорится в сообщении пресс-службы правительства.

«Основой для такого решения будет служить информация министерства иностранных дел о введении санкций против российских судов», - сообщила пресс-служба.

Запрет на заход в российские порты может быть снят после отмены дискриминационных решений недружественного государства, которое ранее запретило заход в свои порты судам под российским флагом, отмечается в сообщении.